https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/umer-robbi-koltreyn-ispolnyavshiy-rol-khagrida-v-garri-pottere-1042063009.html

Умер Робби Колтрейн, исполнявший роль Хагрида в "Гарри Поттере"

Умер Робби Колтрейн, исполнявший роль Хагрида в "Гарри Поттере"

Шотландский кино- и телеактер, комик, сценарист, продюсер Робби Колтрейн ушел из жизни на 73 году жизни. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T20:27+0300

2022-10-14T20:27+0300

2022-10-14T20:27+0300

новости

гарри поттер

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042062700_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_2d5eae7a11f15f2dfe52574d8c1a7e13.jpg

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Скончался шотландский актер Робби Колтрейн, известный широкому кругу зрителей по роли полувеликана Хагрида из "Гарри Поттера", сообщает РИА Новости со ссылкой на британское агентство Press Association.Помимо саги о Мальчике, который выжил, актер принимал участие в фильмах о Джеймсе Бонде, "Двенадцати друзьях Оушена" и множестве других картин.

великобритания

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, гарри поттер, великобритания