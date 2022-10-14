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Умер Робби Колтрейн, исполнявший роль Хагрида в "Гарри Поттере"
Умер Робби Колтрейн, исполнявший роль Хагрида в "Гарри Поттере"
Шотландский кино- и телеактер, комик, сценарист, продюсер Робби Колтрейн ушел из жизни на 73 году жизни. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T20:27+0300
2022-10-14T20:27+0300
2022-10-14T20:27+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Скончался шотландский актер Робби Колтрейн, известный широкому кругу зрителей по роли полувеликана Хагрида из "Гарри Поттера", сообщает РИА Новости со ссылкой на британское агентство Press Association.Помимо саги о Мальчике, который выжил, актер принимал участие в фильмах о Джеймсе Бонде, "Двенадцати друзьях Оушена" и множестве других картин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, гарри поттер, великобритания
новости, гарри поттер, великобритания
Умер Робби Колтрейн, исполнявший роль Хагрида в "Гарри Поттере"
Шотландский кино- и телеактер, комик, сценарист, продюсер Робби Колтрейн ушел из жизни на 73 году жизни.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik.
Скончался шотландский актер Робби Колтрейн, известный широкому кругу зрителей по роли полувеликана Хагрида из "Гарри Поттера", сообщает РИА Новости
со ссылкой на британское агентство Press Association.
Колтрейн ушел из жизни в возрасте 72 лет, последние годы он сильно болел.
Помимо саги о Мальчике, который выжил, актер принимал участие в фильмах о Джеймсе Бонде, "Двенадцати друзьях Оушена" и множестве других картин.