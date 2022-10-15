https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/florenskiy-o-beloy-knige-abkhazii-vechnaya-budet-sozidat-abkhazskoe-obschestvo--1041928107.html

Флоренский о "Белой книге Абхазии": вечная, будет созидать абхазское общество

Флоренский о "Белой книге Абхазии": вечная, будет созидать абхазское общество

Соавторы "Белой книги Абхазии" Павел Флоренский и Татьяна Шутова о значении этого документального сборника для страны. 15.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-15T18:24+0300

2022-10-15T18:24+0300

2022-10-15T18:24+0300

радио

подкасты

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

юрий воронов

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Флоренский и Шутова Флоренский и Шутова

О "Белой книге Абхазии", которая является сборником материалов и свидетельств об Отечественной войне народа Абхазии, о том, как сохранить правду о войне, о попытках перекроить историю, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, член Академии наук Абхазии Павел Флоренский и его супруга - член Союза писателей России и Союза журналистов Абхазии, кавалер Ордена Леона Татьяна Шутова. "Белая книга Абхазии была" придумана Юрием Вороновым, которого Флоренский вспоминает, как замечательного историка, абхазского археолога, коренного жителя Абхазии. "Белая книга Абхазии" для меня - это подвиг для самого себя, я осознаю себя, совершившим его. Потому что "Белая книга Абхазии", несомненно, вечная для Абхазии. Я убежден, что "Белая книга Абхазии" будет периодически переиздаваться через 10, 100, 200, 300 лет, потому что люди будут находить своих предков. Это книга, которая будет созидать абхазское общество в будущем, трансформировать, регулировать и определять. Воронов знал, что он предлагает делать. В книге собраны и материалы о трагедии, которая постигла Абхазию - о преступлениях, которые совершали с абхазским народом", - рассказал Флоренский. По словам Татьяны Шутовой, эта книга является документальным материалом. "Это документальные материалы, они неопровержимы, там подлинные факты, запротоколированные, зафиксированные. Для абхазского народа это память и момент готовности к сопротивлению - вот так было, так может повториться. Это еще и мобилизационный ресурс абхазского народа", - отметила Шутова. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), юрий воронов, аудио