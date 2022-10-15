https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/koltashov-o-evropeyskoy-ekonomike-padenie-budet-prodolzhatsya-1042064777.html

Колташов о европейской экономике: падение будет продолжаться

Колташов о европейской экономике: падение будет продолжаться

По мере того, как Европа впадает в рецессию, Россия из нее выбирается, все выглядит так, как будто санкции Европа вводила против себя. 15.10.2022, Sputnik Абхазия

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экономика

европа

россия

мнение

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Директор института нового общества Василий Колташов открыто заявляет, что главная работа санкций заключается в том, что они разрушают экономику Европейского союза, особенно производственный сектор. Происходит разрушение транспортных связей, сельского хозяйства, промышленности.Эксперт добавляет, что интересно даже не то, что российская экономика, пройдя период рецессии, начала восстанавливаться, а то, что в США, ради которых европейская экономика "убивается", тоже наблюдается рецессия.Он подчеркнул, что нынешняя ситуация - это не конец истории, а только ее начало, и падение экономических показателей будет продолжаться.

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