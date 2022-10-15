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Колташов о европейской экономике: падение будет продолжаться
Колташов о европейской экономике: падение будет продолжаться
По мере того, как Европа впадает в рецессию, Россия из нее выбирается, все выглядит так, как будто санкции Европа вводила против себя. 15.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-15T10:56+0300
2022-10-15T10:56+0300
2022-10-15T10:56+0300
экономика
европа
россия
мнение
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Директор института нового общества Василий Колташов открыто заявляет, что главная работа санкций заключается в том, что они разрушают экономику Европейского союза, особенно производственный сектор. Происходит разрушение транспортных связей, сельского хозяйства, промышленности.Эксперт добавляет, что интересно даже не то, что российская экономика, пройдя период рецессии, начала восстанавливаться, а то, что в США, ради которых европейская экономика "убивается", тоже наблюдается рецессия.Он подчеркнул, что нынешняя ситуация - это не конец истории, а только ее начало, и падение экономических показателей будет продолжаться.
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экономика, европа, россия, мнение, видео
экономика, европа, россия, мнение, видео
Колташов о европейской экономике: падение будет продолжаться
По мере того, как Европа впадает в рецессию, Россия из нее выбирается, все выглядит так, как будто санкции Европа вводила против себя.
Директор института нового общества Василий Колташов открыто заявляет, что главная работа санкций заключается в том, что они разрушают экономику Европейского союза, особенно производственный сектор. Происходит разрушение транспортных связей, сельского хозяйства, промышленности.
Эксперт добавляет, что интересно даже не то, что российская экономика, пройдя период рецессии, начала восстанавливаться, а то, что в США, ради которых европейская экономика "убивается", тоже наблюдается рецессия.
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация - это не конец истории, а только ее начало, и падение экономических показателей будет продолжаться.