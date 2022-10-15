https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/sorok-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-shakhty-v-turtsii-1042066056.html

Сорок человек погибли в результате взрыва шахты в Турции

Сорок человек погибли в результате взрыва шахты в Турции

На место происшествия в город Бартын выехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 15.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-15T12:04+0300

2022-10-15T12:04+0300

2022-10-15T12:32+0300

в мире

новости

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0f/1042065885_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_9534c708946294d3c767c1b535e94881.jpg

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. 40 человек погибли в результате взрыва в угольной шахте на севере Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих. Часть из них удалось эвакуировать, раненные были отправлены в больницы. Более сорока человек еще остаются заблокированными под землей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/protivorechiya-mezhdu-turtsiey-i-evropoy-grozyat-obernutsya-voynoy-1041967387.html

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

в мире, новости, турция