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Сорок человек погибли в результате взрыва шахты в Турции
Сорок человек погибли в результате взрыва шахты в Турции
На место происшествия в город Бартын выехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 15.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-15T12:04+0300
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. 40 человек погибли в результате взрыва в угольной шахте на севере Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих. Часть из них удалось эвакуировать, раненные были отправлены в больницы. Более сорока человек еще остаются заблокированными под землей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/protivorechiya-mezhdu-turtsiey-i-evropoy-grozyat-obernutsya-voynoy-1041967387.html
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в мире, новости, турция
Сорок человек погибли в результате взрыва шахты в Турции
12:04 15.10.2022 (обновлено: 12:32 15.10.2022)
На место происшествия в город Бартын выехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik.
40 человек погибли в результате взрыва в угольной шахте на севере Турции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.
Ранее сообщалось, что погибли 28 человек, но глава МВД заявил журналистам, что число жертв возросло до 40.
Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих.
Часть из них удалось эвакуировать, раненные были отправлены в больницы. Более сорока человек еще остаются заблокированными под землей.