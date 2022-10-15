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Условия содержания заключенных в Абхазии обсудил глава МВД с представителями МККК
Условия содержания заключенных в Абхазии обсудил глава МВД с представителями МККК
На встрече стороны обсудили условия содержания заключенных, оказание им медицинской помощи, а также целесообразность строительства новой тюрьмы в Абхазии. 15.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. На встрече с представителями миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии глава МВД республики Вальтер Бутба обсудил пенитенциарную систему страны, сообщает агентство "Апсныпресс".Стороны обсудили условия содержания заключенных, функционирование режимных объектов, инфраструктуру СИЗО МВД, медицинское обеспечение заключенных, а также целесообразность строительства новой тюрьмы.Новый глава миссии Родриго де Резенде подчеркнул, что организация готова к дальнейшему взаимодействию с правоохранительными органами республики, а также выразил желание содействовать в оказании психологической и социальной помощи осужденным.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/glava-minzdrava-abkhazii-vstretilsya-s-rukovoditelem-krasnogo-kresta-v-respublike-1042046665.html
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абхазия, мвд абхазии, международный комитет красного креста
абхазия, мвд абхазии, международный комитет красного креста

Условия содержания заключенных в Абхазии обсудил глава МВД с представителями МККК

17:12 15.10.2022 (обновлено: 17:13 15.10.2022)
© Foto / МВД РА Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба провел встречу с представителями Миссии Международного Красного Креста в Республике Абхазия.
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба провел встречу с представителями Миссии Международного Красного Креста в Республике Абхазия. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2022
© Foto / МВД РА
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На встрече стороны обсудили условия содержания заключенных, оказание им медицинской помощи, а также целесообразность строительства новой тюрьмы в Абхазии.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. На встрече с представителями миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии глава МВД республики Вальтер Бутба обсудил пенитенциарную систему страны, сообщает агентство "Апсныпресс".
Стороны обсудили условия содержания заключенных, функционирование режимных объектов, инфраструктуру СИЗО МВД, медицинское обеспечение заключенных, а также целесообразность строительства новой тюрьмы.
Новый глава миссии Родриго де Резенде подчеркнул, что организация готова к дальнейшему взаимодействию с правоохранительными органами республики, а также выразил желание содействовать в оказании психологической и социальной помощи осужденным.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с новым главой миссии Международного Комитета Красного Креста в Республике Абхазия Родриго де Резенде. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2022
В Абхазии
Глава Минздрава Абхазии встретился с руководителем Красного креста в республике
13 октября, 20:25
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