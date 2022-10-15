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Условия содержания заключенных в Абхазии обсудил глава МВД с представителями МККК

Условия содержания заключенных в Абхазии обсудил глава МВД с представителями МККК

На встрече стороны обсудили условия содержания заключенных, оказание им медицинской помощи, а также целесообразность строительства новой тюрьмы в Абхазии. 15.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-15T17:12+0300

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. На встрече с представителями миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии глава МВД республики Вальтер Бутба обсудил пенитенциарную систему страны, сообщает агентство "Апсныпресс".Стороны обсудили условия содержания заключенных, функционирование режимных объектов, инфраструктуру СИЗО МВД, медицинское обеспечение заключенных, а также целесообразность строительства новой тюрьмы.Новый глава миссии Родриго де Резенде подчеркнул, что организация готова к дальнейшему взаимодействию с правоохранительными органами республики, а также выразил желание содействовать в оказании психологической и социальной помощи осужденным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/glava-minzdrava-abkhazii-vstretilsya-s-rukovoditelem-krasnogo-kresta-v-respublike-1042046665.html

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