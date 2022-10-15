https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/vyrezali-stada-radi-knig-i-pisali-pravdu-osobennosti-literatury-na-rusi-1042048963.html

Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси

Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси

Продолжаем серию эпизодов о литературных жанрах и выясняем, какой была литература в Древней Руси. 15.10.2022, Sputnik Абхазия

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Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси

Почему в древнерусской литературе не было жанров как таковых, но была строгая иерархия произведений? Как получилось, что писатели той эпохи никогда не врали, но заимствовали целые эпизоды из текстов друг друга и переписывали уже готовые произведения? Об иерархии произведений на Руси и древнерусской литературе в целом нам рассказали доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Конявская, а также доктор филологических наук и профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Дергачёва.слушайте подкасты РИА новости.

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