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Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси
Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси
Продолжаем серию эпизодов о литературных жанрах и выясняем, какой была литература в Древней Руси. 15.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-15T13:11+0300
2022-10-15T13:11+0300
2022-10-15T13:11+0300
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Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси
Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси
Почему в древнерусской литературе не было жанров как таковых, но была строгая иерархия произведений? Как получилось, что писатели той эпохи никогда не врали, но заимствовали целые эпизоды из текстов друг друга и переписывали уже готовые произведения? Об иерархии произведений на Руси и древнерусской литературе в целом нам рассказали доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Конявская, а также доктор филологических наук и профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Дергачёва.слушайте подкасты РИА новости.
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Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси
Продолжаем серию эпизодов о литературных жанрах и выясняем, какой была литература в Древней Руси.
Почему в древнерусской литературе не было жанров как таковых, но была строгая иерархия произведений? Как получилось, что писатели той эпохи никогда не врали, но заимствовали целые эпизоды из текстов друг друга и переписывали уже готовые произведения?
Об иерархии произведений на Руси и древнерусской литературе в целом нам рассказали доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Конявская
, а также доктор филологических наук и профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Дергачёва
.
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.