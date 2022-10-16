https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/dopolnitelnoe-vremya-bagateliya-o-dosrochnoy-pobede-v-chempionate-abkhazii-po-futbolu--1042029991.html
Дополнительное время: Багателия о досрочной победе в чемпионате Абхазии по футболу
Дополнительное время: Багателия о досрочной победе в чемпионате Абхазии по футболу
Футбольный клуб "Рица" обеспечил себе досрочную победу в чемпионате Республики Абхазия. Главный тренер команды Рафаэль Багателия в эфире радио Sputnik... 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T17:10+0300
2022-10-16T17:10+0300
2022-10-16T17:10+0300
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Дополнительное время: Багателия о досрочной победе в Чемпионате Абхазии по футболу
Дополнительное время: Багателия о досрочной победе в Чемпионате Абхазии по футболу
Гудаутские футболисты в матче 19-го тура чемпионата победили сухумское "Динамо" со счетом 4:1, тем самым набрали 48 очков и за два тура до окончания турнира обеспечили себе первое место.20 лет футбольный клуб "Рица" не завоевывал чемпионство, эта победа для нас имеет большое значение, сказал Багателия в беседе на радио."В этом году был очень сложный чемпионат для нас, так как трудно было психологически настраивать команду, ведь два года подряд мы были в шаге от победы. Этот результат мы смогли достичь благодаря ребятам, которые выкладывались на тренировках. Они выполняли игровую установку. У нас была огромная поддержка со стороны наших болельщиков, которые выезжали на каждый наш матч", – сказал Багателия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, аудио
подкасты, дополнительное время, аудио
Дополнительное время: Багателия о досрочной победе в чемпионате Абхазии по футболу
Футбольный клуб "Рица" обеспечил себе досрочную победу в чемпионате Республики Абхазия. Главный тренер команды Рафаэль Багателия в эфире радио Sputnik рассказал, насколько важен этот трофей для команды и как готовились к турниру.
Гудаутские футболисты в матче 19-го тура чемпионата победили сухумское "Динамо" со счетом 4:1, тем самым набрали 48 очков и за два тура до окончания турнира обеспечили себе первое место.
20 лет футбольный клуб "Рица" не завоевывал чемпионство, эта победа для нас имеет большое значение, сказал Багателия в беседе на радио.
"В этом году был очень сложный чемпионат для нас, так как трудно было психологически настраивать команду, ведь два года подряд мы были в шаге от победы. Этот результат мы смогли достичь благодаря ребятам, которые выкладывались на тренировках. Они выполняли игровую установку. У нас была огромная поддержка со стороны наших болельщиков, которые выезжали на каждый наш матч", – сказал Багателия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.