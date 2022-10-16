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Доспехи апсила: как абхазский художник реконструировал древнюю боевую броню
Доспехи апсила: как абхазский художник реконструировал древнюю боевую броню
Абхазский художник Батал Джапуа создал реплику апсильского средневекового ламеллярного доспеха. 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T09:45+0300
2022-10-16T09:45+0300
2022-10-16T09:45+0300
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Идею реконструкции апсильского доспеха абхазский художник Батал Джапуа вынашивал уже несколько лет. Она появилась после знакомства с артефактами, найденными известным абхазским ученым Юрием Вороновым на раскопках крепости Цибилиум в 1977-1978 годах.В работе над реконструкцией Джапуа опирался на древние фрески с изображениями абхазских воинов. Доспехи воссозданы из промышленного металла. Сначала художник вручную вырезал пластинки по типу оригиналов. Затем, когда "ручной труд превратился в мучение", он обратился в кузню, где нарезали нужные формы. И работа уже намного упростилась.Всего в доспехе использовано 1367 пластин. Еще около 200 уйдут на стальную юбку, которую предстоит сделать художнику.Такой тип снаряжения, как объясняет реконструктор, носили всадники, а не пехотинцы. Об этом свидетельствует особенность сшивки. Пластины уложены снизу вверх и защищают всадника от удара снизу.
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видео, мультимедиа, культура, абхазия, видео
видео, мультимедиа, культура, абхазия, видео
Доспехи апсила: как абхазский художник реконструировал древнюю боевую броню
Абхазский художник Батал Джапуа создал реплику апсильского средневекового ламеллярного доспеха.
Идею реконструкции апсильского доспеха абхазский художник Батал Джапуа вынашивал уже несколько лет. Она появилась после знакомства с артефактами, найденными известным абхазским ученым Юрием Вороновым на раскопках крепости Цибилиум в 1977-1978 годах.
В работе над реконструкцией Джапуа опирался на древние фрески с изображениями абхазских воинов. Доспехи воссозданы из промышленного металла. Сначала художник вручную вырезал пластинки по типу оригиналов. Затем, когда "ручной труд превратился в мучение", он обратился в кузню, где нарезали нужные формы. И работа уже намного упростилась.
Всего в доспехе использовано 1367 пластин. Еще около 200 уйдут на стальную юбку, которую предстоит сделать художнику.
Такой тип снаряжения, как объясняет реконструктор, носили всадники, а не пехотинцы. Об этом свидетельствует особенность сшивки. Пластины уложены снизу вверх и защищают всадника от удара снизу.