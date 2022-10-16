https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/dospekhi-apsila-kak-abkhazskiy-khudozhnik-rekonstruiroval-drevnyuyu-boevuyu-bronyu-1042073798.html

Доспехи апсила: как абхазский художник реконструировал древнюю боевую броню

Доспехи апсила: как абхазский художник реконструировал древнюю боевую броню

Абхазский художник Батал Джапуа создал реплику апсильского средневекового ламеллярного доспеха. 16.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-16T09:45+0300

2022-10-16T09:45+0300

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Идею реконструкции апсильского доспеха абхазский художник Батал Джапуа вынашивал уже несколько лет. Она появилась после знакомства с артефактами, найденными известным абхазским ученым Юрием Вороновым на раскопках крепости Цибилиум в 1977-1978 годах.В работе над реконструкцией Джапуа опирался на древние фрески с изображениями абхазских воинов. Доспехи воссозданы из промышленного металла. Сначала художник вручную вырезал пластинки по типу оригиналов. Затем, когда "ручной труд превратился в мучение", он обратился в кузню, где нарезали нужные формы. И работа уже намного упростилась.Всего в доспехе использовано 1367 пластин. Еще около 200 уйдут на стальную юбку, которую предстоит сделать художнику.Такой тип снаряжения, как объясняет реконструктор, носили всадники, а не пехотинцы. Об этом свидетельствует особенность сшивки. Пластины уложены снизу вверх и защищают всадника от удара снизу.

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