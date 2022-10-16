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https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/dospekhi-apsila-kak-abkhazskiy-khudozhnik-rekonstruiroval-drevnyuyu-boevuyu-bronyu-1042073798.html
Доспехи апсила: как абхазский художник реконструировал древнюю боевую броню
Доспехи апсила: как абхазский художник реконструировал древнюю боевую броню
Абхазский художник Батал Джапуа создал реплику апсильского средневекового ламеллярного доспеха. 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T09:45+0300
2022-10-16T09:45+0300
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Идею реконструкции апсильского доспеха абхазский художник Батал Джапуа вынашивал уже несколько лет. Она появилась после знакомства с артефактами, найденными известным абхазским ученым Юрием Вороновым на раскопках крепости Цибилиум в 1977-1978 годах.В работе над реконструкцией Джапуа опирался на древние фрески с изображениями абхазских воинов. Доспехи воссозданы из промышленного металла. Сначала художник вручную вырезал пластинки по типу оригиналов. Затем, когда "ручной труд превратился в мучение", он обратился в кузню, где нарезали нужные формы. И работа уже намного упростилась.Всего в доспехе использовано 1367 пластин. Еще около 200 уйдут на стальную юбку, которую предстоит сделать художнику.Такой тип снаряжения, как объясняет реконструктор, носили всадники, а не пехотинцы. Об этом свидетельствует особенность сшивки. Пластины уложены снизу вверх и защищают всадника от удара снизу.
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видео, мультимедиа, культура, абхазия, видео
видео, мультимедиа, культура, абхазия, видео

Доспехи апсила: как абхазский художник реконструировал древнюю боевую броню

09:45 16.10.2022
© Видео Ажгур Авидзба, Акоп Кущян
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Абхазский художник Батал Джапуа создал реплику апсильского средневекового ламеллярного доспеха.
Идею реконструкции апсильского доспеха абхазский художник Батал Джапуа вынашивал уже несколько лет. Она появилась после знакомства с артефактами, найденными известным абхазским ученым Юрием Вороновым на раскопках крепости Цибилиум в 1977-1978 годах.
В работе над реконструкцией Джапуа опирался на древние фрески с изображениями абхазских воинов. Доспехи воссозданы из промышленного металла. Сначала художник вручную вырезал пластинки по типу оригиналов. Затем, когда "ручной труд превратился в мучение", он обратился в кузню, где нарезали нужные формы. И работа уже намного упростилась.
Всего в доспехе использовано 1367 пластин. Еще около 200 уйдут на стальную юбку, которую предстоит сделать художнику.
Такой тип снаряжения, как объясняет реконструктор, носили всадники, а не пехотинцы. Об этом свидетельствует особенность сшивки. Пластины уложены снизу вверх и защищают всадника от удара снизу.
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