https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/kulturnaya-afisha-abkhazii-posledniy-iz-ushedshikh-saria-i-kto-iz-nas-silnee-1042078005.html

Культурная афиша Абхазии: "Последний из ушедших", "Сариа" и "Кто из нас сильнее?"

Культурная афиша Абхазии: "Последний из ушедших", "Сариа" и "Кто из нас сильнее?"

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 17 по 23 октября. 16.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-16T13:50+0300

2022-10-16T13:50+0300

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Сария Кварацхелия, SputnikПредстоящая неделя насыщена культурными событиями. Так 18 октября в 19:00 в Абхазском государственном театре планируют показать спектакль режиссера Мадины Аргун “Сариа”. Постановка повествует о судьбе жены Нестора Лакоба Сарии Лакоба.В Молодежном театре также запланирован один спектакль. 19 октяря в 19:00 Абхазский молодежный театр там покажут спектакль “Кто из нас сильнее?”. Пьеса, написанная по мотивам абхазских сказок, рассказывает о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".А в конце сказки, как ей и свойственно, оставляет вопрос, на который должен будет ответить сам юный зритель.17 и 18 октября в 19:00 РУСДРАМ покажет спектакль “Последний из ушедших” режиссера-постановщика Джамбула Жордания. Постановку по знаменитому одноименному роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба о трагической судьбе убыхов, которые вынуждены были после Кавказской войны оставить свою родину.21 октября в 19:00 будет “Хаджи-Мурат” режиссера Адгура Кове.Знаменитая история предстанет перед зрителем с нового ракурса: эмоции актеров передаются не только через диалоги, но и с помощью пластики, образов и метафор.23 октября в 19:00 на сцене Русского театра пройдет спектакль “Кьоджинские перепалки”. Комедия венецианского драматурга Карло Гольдони поставлена известным московским режиссером Александром Коручековым.На предстоящей неделе в Сухуме запланированы также две выставки. В малом зале ЦВЗ с 18 по 21 октября будет доступна выставка Союза оружейников Абхазии.А на культурной площадке SKLAD с 19 по 29 октября пройдет выставка “Алада”. Экспозиция будет открыта с 13:00 до 20:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191205/Vernost-navsegda-zhizn-i-smert-Sarii-Lakoba-1028936960.html

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