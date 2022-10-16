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Названы предварительные итоги выборов в Собрание Гагрского района
Названы предварительные итоги выборов в Собрание Гагрского района
Выборы депутатов в Собрание Гагрского района состоялись по двум округам в субботу 15 октября. 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T11:30+0300
2022-10-16T11:30+0300
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. По избирательному округу №15 (Гагра), по предварительным данным, победу одержал Ахра Барциц, в округе №9 (Псахара) - Эдуард Харазия, об этом Sputnik рассказал секретарь избирательной комиссии Гагрского района Беслан Кортава.В округе № 9 баллотировался один кандидат – Эдуард Харазия, он набрал 99,11% голосов. В голосовании по округу приняло участие 37,88% избирателей. Окончательные итоги выборов будут оглашены 20 октября, сообщил Беслан Кортава.Для того, чтобы выборы считать состоявшимися необходимо, чтобы явка составила не менее 25 %. Гагрский избирком назначил повторные выборы в Собрание района по избирательным округам №9 (село Псахара) и №15 (город Гагра) в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов.
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выборы, абхазия, гагрский район
выборы, абхазия, гагрский район
Названы предварительные итоги выборов в Собрание Гагрского района
11:30 16.10.2022 (обновлено: 11:48 16.10.2022)
Выборы депутатов в Собрание Гагрского района состоялись по двум округам в субботу 15 октября.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. По избирательному округу №15 (Гагра), по предварительным данным, победу одержал Ахра Барциц, в округе №9 (Псахара) - Эдуард Харазия, об этом Sputnik рассказал секретарь избирательной комиссии Гагрского района Беслан Кортава.
В округе №15 на депутатское кресло претендовали Ахра Барциц и Сатбеи Багателия. По предварительным данным, за Барциц проголосовало 63,7% избирателей, принявших участие в выборах, за Багателия - 33%. Всего в этом округе проголосовало 28,97% избирателей.
В округе № 9 баллотировался один кандидат – Эдуард Харазия, он набрал 99,11% голосов. В голосовании по округу приняло участие 37,88% избирателей.
Окончательные итоги выборов будут оглашены 20 октября, сообщил Беслан Кортава.
Для того, чтобы выборы считать состоявшимися необходимо, чтобы явка составила не менее 25 %. Гагрский избирком назначил повторные выборы в Собрание района по избирательным округам №9 (село Псахара) и №15 (город Гагра) в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов.