https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/pravda-tela-ne-mogu-pokhudet-kak-s-etim-spravitsya-emotsionalno-1042049317.html
"Правда тела": не могу похудеть, как с этим справиться эмоционально?
"Правда тела": не могу похудеть, как с этим справиться эмоционально?
Как перестать ругать себя за то, что нормализация веса идет не по расписанной схеме, научиться замечать и принимать индивидуальные особенности организма, и не... 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T12:20+0300
2022-10-16T12:20+0300
2022-10-16T12:20+0300
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"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?
"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?
Каждый из нас расстраивается, когда рушатся планы, особенно, если подводит собственное тело. Как колебания зарплаты связаны с набором веса.Есть ли способ приблизить тот самый решающий понедельник и пойти в тренажерный зал, что нужно себе разрешить и какие фильмы меньше всего вызывают желание заедать стресс - рассказывает психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук, автор telegram-канала "Философия жизни" Анетта Орлова.1:43 – учимся не ходить по граблям Обломова3:30 – маленькие шаги побеждают большой страх4:00 – сверяемся с депрессивной триадой5:10 – мотивация - назло внутреннему критику6:40 – "представьте, кого вы хотите избить – и вперед"8:53 – как прекратить себя ненавидеть11:40 – не путаем мысли, чувства и ощущения17:10 – как набор веса зависит от колебаний зарплаты18:00 – смотрите комедии, а не новости21:27 – "раз дали такое тело, то живите в нем нормально"23:50 – хватайте людей и обнимайтесьСлушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
"Правда тела": не могу похудеть, как с этим справиться эмоционально?
Как перестать ругать себя за то, что нормализация веса идет не по расписанной схеме, научиться замечать и принимать индивидуальные особенности организма, и не опускать руки, даже если очень хочется.
Каждый из нас расстраивается, когда рушатся планы, особенно, если подводит собственное тело. Как колебания зарплаты связаны с набором веса.
Есть ли способ приблизить тот самый решающий понедельник и пойти в тренажерный зал, что нужно себе разрешить и какие фильмы меньше всего вызывают желание заедать стресс - рассказывает психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук, автор telegram-канала "Философия жизни
" Анетта Орлова.
1:43 – учимся не ходить по граблям Обломова
3:30 – маленькие шаги побеждают большой страх
4:00 – сверяемся с депрессивной триадой
5:10 – мотивация - назло внутреннему критику
6:40 – "представьте, кого вы хотите избить – и вперед"
8:53 – как прекратить себя ненавидеть
11:40 – не путаем мысли, чувства и ощущения
17:10 – как набор веса зависит от колебаний зарплаты
18:00 – смотрите комедии, а не новости
21:27 – "раз дали такое тело, то живите в нем нормально"
23:50
– хватайте людей и обнимайтесь
Слушайте подкасты РИА Новости
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