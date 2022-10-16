https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/pravda-tela-ne-mogu-pokhudet-kak-s-etim-spravitsya-emotsionalno-1042049317.html

"Правда тела": не могу похудеть, как с этим справиться эмоционально?

"Правда тела": не могу похудеть, как с этим справиться эмоционально?

Как перестать ругать себя за то, что нормализация веса идет не по расписанной схеме, научиться замечать и принимать индивидуальные особенности организма, и не... 16.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-16T12:20+0300

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"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально? "Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?

Каждый из нас расстраивается, когда рушатся планы, особенно, если подводит собственное тело. Как колебания зарплаты связаны с набором веса.Есть ли способ приблизить тот самый решающий понедельник и пойти в тренажерный зал, что нужно себе разрешить и какие фильмы меньше всего вызывают желание заедать стресс - рассказывает психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук, автор telegram-канала "Философия жизни" Анетта Орлова.1:43 – учимся не ходить по граблям Обломова3:30 – маленькие шаги побеждают большой страх4:00 – сверяемся с депрессивной триадой5:10 – мотивация - назло внутреннему критику6:40 – "представьте, кого вы хотите избить – и вперед"8:53 – как прекратить себя ненавидеть11:40 – не путаем мысли, чувства и ощущения17:10 – как набор веса зависит от колебаний зарплаты18:00 – смотрите комедии, а не новости21:27 – "раз дали такое тело, то живите в нем нормально"23:50 – хватайте людей и обнимайтесьСлушайте подкасты РИА Новости.

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