https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/rozhin-rasskazal-pochemu-nato-do-sikh-por-skryvaet-svoe-uchastie-v-ukrainskom-konflikte-1042080229.html
Рожин рассказал, почему НАТО до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте
Рожин рассказал, почему НАТО до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте
Зачем официальные лица НАТО и стран Запада все активнее говорят об использовании ядерного оружия? Почему Столтенберг произносит прямо противоречащие друг другу... 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T18:50+0300
2022-10-16T18:50+0300
2022-10-16T18:50+0300
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На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Об этом, а также о терактах на "Северных потоках" и предотвращенной диверсии на "Турецком потоке" смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, политика, нато, украина, видео
видео, мультимедиа, политика, нато, украина, видео
Рожин рассказал, почему НАТО до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте
Зачем официальные лица НАТО и стран Запада все активнее говорят об использовании ядерного оружия? Почему Столтенберг произносит прямо противоречащие друг другу тезисы о роли НАТО в украинском кризисе? Лишатся ли ВСУ спутниковой связи Илона Маска?
На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Об этом, а также о терактах на "Северных потоках" и предотвращенной диверсии на "Турецком потоке" смотрите в нашем видео.