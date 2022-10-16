https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/rozhin-rasskazal-pochemu-nato-do-sikh-por-skryvaet-svoe-uchastie-v-ukrainskom-konflikte-1042080229.html

Рожин рассказал, почему НАТО до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте

Рожин рассказал, почему НАТО до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте

Зачем официальные лица НАТО и стран Запада все активнее говорят об использовании ядерного оружия? Почему Столтенберг произносит прямо противоречащие друг другу... 16.10.2022, Sputnik Абхазия

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На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Об этом, а также о терактах на "Северных потоках" и предотвращенной диверсии на "Турецком потоке" смотрите в нашем видео.

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