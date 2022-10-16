https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/seriya-teraktov-predotvraschena-v-belorussii-1042079253.html
Серия терактов предотвращена в Белоруссии
Серия терактов предотвращена в Белоруссии
Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T16:20+0300
2022-10-16T16:20+0300
2022-10-16T16:25+0300
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В Белоруссии предотвращена серия терактов, сообщил в воскресенье государственный телеканал "Беларусь 1".По данным телеканала, в стране предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, готовивших такие атаки. Телеканал утверждает, что планировавшие теракты связаны с неформальной организацией BYPOL, признанной террористической в республике, а также с так называемым переходным кабинетом белорусской оппозиции, находящимся за пределами Белоруссии. Он отметил, что правоохранители проводят многоходовую комбинацию мероприятий оперативного характера на территории всей страны.Казакевич также подчеркнул, что "эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемая, продвигаемая длительное время. В последнее время, в том числе в связи со спецоперацией РФ на территории Украины, этот проект предполагает насильственное свержение госвласти в республике". Верховный суд Белоруссии в конце августа признал организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями террористической. Ранее в генпрокуратуре поясняли, что данная организация была создана в октябре 2020 года на территории Польши по инициативе бывших сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, но с мая 2021 года BYPOL используется с целью объединения сторонников без учета их принадлежности к силовым ведомствам. По ее данным, "конечной целью деятельности BYPOL декларируется насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь".
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белоруссия, политика, в мире
белоруссия, политика, в мире
Серия терактов предотвращена в Белоруссии
16:20 16.10.2022 (обновлено: 16:25 16.10.2022)
Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В Белоруссии предотвращена серия терактов, сообщил в воскресенье государственный телеканал "Беларусь 1".
По данным телеканала, в стране предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, готовивших такие атаки. Телеканал утверждает, что планировавшие теракты связаны с неформальной организацией BYPOL, признанной террористической в республике, а также с так называемым переходным кабинетом белорусской оппозиции, находящимся за пределами Белоруссии.
"Белорусские правоохранители … владеют оперативной ситуацией, замыслами наших противников, соответственно, готовы максимально быстро, жестко и эффективно отреагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы", - сказал в эфире телеканала замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.
Он отметил, что правоохранители проводят многоходовую комбинацию мероприятий оперативного характера на территории всей страны.
Казакевич также подчеркнул, что "эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемая, продвигаемая длительное время. В последнее время, в том числе в связи со спецоперацией РФ на территории Украины, этот проект предполагает насильственное свержение госвласти в республике".
Верховный суд Белоруссии в конце августа признал организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями террористической. Ранее в генпрокуратуре поясняли, что данная организация была создана в октябре 2020 года на территории Польши по инициативе бывших сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, но с мая 2021 года BYPOL используется с целью объединения сторонников без учета их принадлежности к силовым ведомствам. По ее данным, "конечной целью деятельности BYPOL декларируется насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь".