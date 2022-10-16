https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/si-tszinpin-dopustil-primenenie-voennoy-sily-dlya-vossoedineniya-s-tayvanem-1042073479.html

Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году. 16.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-16T08:50+0300

2022-10-16T08:50+0300

2022-10-16T08:50+0300

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать отказ от применения силы, заявил председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК. Об этом пишет РИА Новости.При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что такие действия ни в коем случае не будет направлены против большинства жителей Тайваня.По его словам, реформы армии продолжатся, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году получить вооруженные силы мирового уровня.

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