https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/si-tszinpin-dopustil-primenenie-voennoy-sily-dlya-vossoedineniya-s-tayvanem-1042073479.html
Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем
Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем
Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году. 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T08:50+0300
2022-10-16T08:50+0300
2022-10-16T08:50+0300
государственный совет кнр
тайвань
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/10/1042073558_0:0:2268:1276_1920x0_80_0_0_ad668c058ff1703eaf0d9e98449bf5f0.jpg
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать отказ от применения силы, заявил председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК. Об этом пишет РИА Новости.При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что такие действия ни в коем случае не будет направлены против большинства жителей Тайваня.По его словам, реформы армии продолжатся, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году получить вооруженные силы мирового уровня.
тайвань
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/10/1042073558_0:0:1896:1422_1920x0_80_0_0_0417939b12b5ccaaf94a0408df7c95ac.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
государственный совет кнр, тайвань, политика, в мире
государственный совет кнр, тайвань, политика, в мире
Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем
Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik.
Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать отказ от применения силы, заявил председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности", - сказал он.
При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что такие действия ни в коем случае не будет направлены против большинства жителей Тайваня.
По его словам, реформы армии продолжатся, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году получить вооруженные силы мирового уровня.