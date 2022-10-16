https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/sledkom-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-strelby-na-poligone-pod-belgorodom-1042076888.html
Следком России возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом
Следком России возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом
Два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой... 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T13:00+0300
2022-10-16T13:00+0300
2022-10-16T13:17+0300
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело после стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения", — говорится в пресс-релизе.По какой статье, не уточняется.В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате произошедшего 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены, отметили в оборонном ведомстве.
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россия, украина, следственный комитет рф
россия, украина, следственный комитет рф
Следком России возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом
13:00 16.10.2022 (обновлено: 13:17 16.10.2022)
Два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik.
Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело после стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщается
в Telegram-канале ведомства.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения", — говорится в пресс-релизе.
По какой статье, не уточняется.
В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ
совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате произошедшего 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены, отметили в оборонном ведомстве.