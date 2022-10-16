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Вооруженные силы России вновь нанесли удары по объектам энергетики Украины
Вооруженные силы России вновь нанесли удары по объектам энергетики Украины
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять... 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T14:40+0300
2022-10-16T14:40+0300
2022-10-16T15:15+0300
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Вооруженные силы России вновь нанесли удары высокоточными ракетами по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны также сообщили, что российские войска за сутки на Запорожском направлении овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное в ДНР, уничтожено более 40 украинских военнослужащих.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
Вооруженные силы России вновь нанесли удары по объектам энергетики Украины
14:40 16.10.2022 (обновлено: 15:15 16.10.2022)
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Вооруженные силы России вновь нанесли удары высокоточными ракетами по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.
В Минобороны также сообщили, что российские войска за сутки на Запорожском направлении овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное в ДНР, уничтожено более 40 украинских военнослужащих.