https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/vooruzhennye-sily-rossii-vnov-nanesli-udary-po-obektam-energetiki-ukrainy--1042078307.html

Вооруженные силы России вновь нанесли удары по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы России вновь нанесли удары по объектам энергетики Украины

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять... 16.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-16T14:40+0300

2022-10-16T14:40+0300

2022-10-16T15:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Вооруженные силы России вновь нанесли удары высокоточными ракетами по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны также сообщили, что российские войска за сутки на Запорожском направлении овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное в ДНР, уничтожено более 40 украинских военнослужащих.

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