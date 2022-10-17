https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/chislo-pogibshikh-posle-padeniya-samoleta-ryadom-s-domom-v-eyske-vyroslo-do-trekh-chelovek-1042102927.html
Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске выросло до трех человек
Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске выросло до трех человек
Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T21:20+0300
2022-10-17T21:20+0300
2022-10-17T21:20+0300
происшествия
краснодарский край
мчс рф
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске возросло до трех человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, мчс рф
происшествия, краснодарский край, мчс рф
Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске выросло до трех человек
Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске возросло до трех человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.
"Достоверно известно о трех погибших", - написала Минькова в своем Telegram-канале
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.