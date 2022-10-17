https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/chislo-pogibshikh-posle-padeniya-samoleta-ryadom-s-domom-v-eyske-vyroslo-do-trekh-chelovek-1042102927.html

Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске выросло до трех человек

Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске выросло до трех человек

Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-17T21:20+0300

2022-10-17T21:20+0300

2022-10-17T21:20+0300

происшествия

краснодарский край

мчс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042102769_0:56:958:595_1920x0_80_0_0_75bed83567f1ec93e81468fc17f0fd70.jpg

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске возросло до трех человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

краснодарский край

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

происшествия, краснодарский край, мчс рф