https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/dva-cheloveka-pogibli-na-meste-krusheniya-su-34-1042101695.html
Два человека погибли на месте крушения Су-34
Два человека погибли на месте крушения Су-34
При наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города... 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T20:32+0300
2022-10-17T20:32+0300
2022-10-17T20:32+0300
краснодарский край
мчс рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042101537_0:179:2137:1381_1920x0_80_0_0_9ab5e26510e23fe2414617e672eff3df.jpg
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В результате крушения самолета Су-34 в Ейске 2 человека погибли, 15 госпитализированы, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."На настоящий момент 2 человека погибли, 15 госпитализированы", - говорится в сообщении.Эвакуация жителей многоквартирного дома в Ейске, на который упал самолет, продолжается, в повышенной готовности находится ещё три краевых спасательных отряда, готовых выехать на место ЧП по звонкуРанее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042101537_29:0:2109:1560_1920x0_80_0_0_695cb886d7ad076bc29c66d5fc8de523.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
краснодарский край, мчс рф, происшествия
краснодарский край, мчс рф, происшествия
Два человека погибли на месте крушения Су-34
При наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В результате крушения самолета Су-34 в Ейске 2 человека погибли, 15 госпитализированы, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
"На настоящий момент 2 человека погибли, 15 госпитализированы", - говорится в сообщении.
Эвакуация жителей многоквартирного дома в Ейске, на который упал самолет, продолжается, в повышенной готовности находится ещё три краевых спасательных отряда, готовых выехать на место ЧП по звонку
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.