https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/dva-cheloveka-pogibli-na-meste-krusheniya-su-34-1042101695.html

Два человека погибли на месте крушения Су-34

Два человека погибли на месте крушения Су-34

При наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города... 17.10.2022, Sputnik Абхазия

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краснодарский край

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В результате крушения самолета Су-34 в Ейске 2 человека погибли, 15 госпитализированы, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."На настоящий момент 2 человека погибли, 15 госпитализированы", - говорится в сообщении.Эвакуация жителей многоквартирного дома в Ейске, на который упал самолет, продолжается, в повышенной готовности находится ещё три краевых спасательных отряда, готовых выехать на место ЧП по звонкуРанее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

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