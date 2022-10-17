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https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/dva-cheloveka-pogibli-na-meste-krusheniya-su-34-1042101695.html
Два человека погибли на месте крушения Су-34
Два человека погибли на месте крушения Су-34
При наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города... 17.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В результате крушения самолета Су-34 в Ейске 2 человека погибли, 15 госпитализированы, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."На настоящий момент 2 человека погибли, 15 госпитализированы", - говорится в сообщении.Эвакуация жителей многоквартирного дома в Ейске, на который упал самолет, продолжается, в повышенной готовности находится ещё три краевых спасательных отряда, готовых выехать на место ЧП по звонкуРанее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
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краснодарский край, мчс рф, происшествия
краснодарский край, мчс рф, происшествия

Два человека погибли на месте крушения Су-34

20:32 17.10.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Ейске потерпел крушение самолет Су-34
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34 - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / РИА Новости
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При наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В результате крушения самолета Су-34 в Ейске 2 человека погибли, 15 госпитализированы, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.

"На настоящий момент 2 человека погибли, 15 госпитализированы", - говорится в сообщении.
Эвакуация жителей многоквартирного дома в Ейске, на который упал самолет, продолжается, в повышенной готовности находится ещё три краевых спасательных отряда, готовых выехать на место ЧП по звонку
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
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