https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/dvizhenie-avtobusov-otkryto-na-krymskom-mostu-1042084199.html

Движение автобусов открыто на Крымском мосту

Движение автобусов открыто на Крымском мосту

Первые грузовые машины запустили по Крымскому мосту уже к вечеру 15 октября. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

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крымский мост

россия

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. На Крымском мосту открыто движение для автобусов — в оба направления, сообщил Минтранс России.Пассажиры при желании могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.ФСБ России сообщила 12 октября, что организатор теракта на Крымском мосту – главное управление разведки минобороны Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе. Роман Соломко был назван одним из причастных к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. ФСБ сообщала, что задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

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крымский мост, россия