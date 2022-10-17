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Движение автобусов открыто на Крымском мосту
Движение автобусов открыто на Крымском мосту
Первые грузовые машины запустили по Крымскому мосту уже к вечеру 15 октября. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T09:35+0300
2022-10-17T09:35+0300
2022-10-17T10:30+0300
крымский мост
россия
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. На Крымском мосту открыто движение для автобусов — в оба направления, сообщил Минтранс России.Пассажиры при желании могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.ФСБ России сообщила 12 октября, что организатор теракта на Крымском мосту – главное управление разведки минобороны Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе. Роман Соломко был назван одним из причастных к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. ФСБ сообщала, что задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
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крымский мост, россия
Движение автобусов открыто на Крымском мосту
09:35 17.10.2022 (обновлено: 10:30 17.10.2022)
Первые грузовые машины запустили по Крымскому мосту уже к вечеру 15 октября.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. На Крымском мосту открыто движение для автобусов — в оба направления, сообщил Минтранс России.
"По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу. Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту, помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах", – отметили в министерстве.
Пассажиры при желании могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.
ФСБ России сообщила 12 октября, что организатор теракта на Крымском мосту – главное управление разведки минобороны Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе. Роман Соломко был назван одним из причастных к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. ФСБ сообщала, что задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.