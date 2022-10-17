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Минобороны России: ВС нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины
Минобороны России: ВС нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины
Российские войска за сутки поразили 39 украинских подразделений на огневых позициях. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T14:05+0300
2022-10-17T14:05+0300
2022-10-17T14:27+0300
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в Минобороны.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила девять украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Также уничтожено шесть украинских складов боеприпасов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Минобороны России: ВС нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины
14:05 17.10.2022 (обновлено: 14:27 17.10.2022)
Российские войска за сутки поразили 39 украинских подразделений на огневых позициях.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в Минобороны.
"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", – сказали в ведомстве.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила девять украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Также уничтожено шесть украинских складов боеприпасов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники.