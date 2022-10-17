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Минобороны России заявило о возвращении с Украины на родину 110 россиян
Минобороны России заявило о возвращении с Украины на родину 110 россиян
Обмен прошел при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T20:20+0300
2022-10-17T20:20+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля 2022 года. Об этом сообщает Минобороны России.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова лично участвовала при обмене.Освобожденные граждане России будут доставлены в Москву, им окажут медицинскую и психологическую помощь, доставят в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Минобороны России заявило о возвращении с Украины на родину 110 россиян
Обмен прошел при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля 2022 года. Об этом сообщает Минобороны России.
В результате переговоров украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две женщины перед обменом отказались возвращаться на Украину.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова лично участвовала при обмене.
Освобожденные граждане России будут доставлены в Москву, им окажут медицинскую и психологическую помощь, доставят в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.