https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/minoborony-rossii-zayavilo-o-vozvraschenii-s-ukrainy-na-rodinu-110-rossiyan-1042101333.html

Минобороны России заявило о возвращении с Украины на родину 110 россиян

Минобороны России заявило о возвращении с Украины на родину 110 россиян

Обмен прошел при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-17T20:20+0300

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля 2022 года. Об этом сообщает Минобороны России.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова лично участвовала при обмене.Освобожденные граждане России будут доставлены в Москву, им окажут медицинскую и психологическую помощь, доставят в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

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