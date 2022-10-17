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https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/mobilnyy-kompleks-diagnostiki-zreniya-vozobnovil-rabotu-v-abkhazii-1042084054.html
Мобильный комплекс диагностики зрения возобновил работу в Абхазии
Мобильный комплекс диагностики зрения возобновил работу в Абхазии
Ранее медики из России осмотрели пациентов в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T08:50+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Мобильный диагностический комплекс клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова возобновил работу в Абхазии с 17 октября.Российские медики примут пациентов в Цандрыпше, Гагре, Пицунде и Гудауте.Прием будет осуществляться в указанные даты с 9:00 до 17:00: в Цандрыпше - 17 октября, в Гагре - 18-19 октября, в Пицунде - 20 октября, в Гудауте - с 21 по 23 октября.При себе жителям Абхазии необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. О датах работы центра в столице республики Минздрав сообщит дополнительно.Центр работает в республике с 27 сентября. За время работы медики проверили зрение у 888 жителей. Они работали в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах.
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медицина, зрение, абхазия
медицина, зрение, абхазия

Мобильный комплекс диагностики зрения возобновил работу в Абхазии

08:50 17.10.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкАбитуриентка во время прохождения врачебно летной комиссии в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А. К. Серова
Абитуриентка во время прохождения врачебно летной комиссии в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А. К. Серова - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Ранее медики из России осмотрели пациентов в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Мобильный диагностический комплекс клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова возобновил работу в Абхазии с 17 октября.
Российские медики примут пациентов в Цандрыпше, Гагре, Пицунде и Гудауте.
Прием будет осуществляться в указанные даты с 9:00 до 17:00: в Цандрыпше - 17 октября, в Гагре - 18-19 октября, в Пицунде - 20 октября, в Гудауте - с 21 по 23 октября.
При себе жителям Абхазии необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. О датах работы центра в столице республики Минздрав сообщит дополнительно.
Центр работает в республике с 27 сентября. За время работы медики проверили зрение у 888 жителей. Они работали в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах.
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