https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/obestocheny-vl--shesheleti-1-i-shesheleti-2--1042086590.html

Обесточены ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2"

Обесточены ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2"

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Воздушные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" обесточены, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 17.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Воздушные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" обесточены, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отмечается, что отключение произошло из-за аварийной остановки генератора на ПГЭС-1. Энергетики выясняют причины аварии.

абхазия

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Sputnik Абхазия

черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия