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Обесточены ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2"
Обесточены ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2"
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Воздушные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" обесточены, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T12:04+0300
2022-10-17T12:04+0300
2022-10-17T12:40+0300
в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Воздушные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" обесточены, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отмечается, что отключение произошло из-за аварийной остановки генератора на ПГЭС-1. Энергетики выясняют причины аварии.
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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
Обесточены ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2"
12:04 17.10.2022 (обновлено: 12:40 17.10.2022)
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Воздушные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" обесточены, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отмечается, что отключение произошло из-за аварийной остановки генератора на ПГЭС-1.
Энергетики выясняют причины аварии.