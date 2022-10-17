https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/rospotrebnadzor-planiruet-organizovat-vyborochnoe-testirovanie-na-covid-19-v-aeroportakh-1042098186.html
Роспотребнадзор планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах
Роспотребнадзор планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах
В настоящее время граждане России, прибывающие на территорию РФ, в течение трех календарных дней со дня прибытия должны пройти тестирование на коронавирусную... 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T16:35+0300
2022-10-17T16:35+0300
2022-10-17T16:35+0300
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Роспотребнадзор планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в пунктах пропуска через границу, соответствующий документ ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществлять организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 (по эпидемиологическим показаниям – сплошного тестирования из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации) прибывших на территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства", – говорится в проекте.В настоящее время выборочное тестирование предусмотрено только для иностранных граждан и лиц без гражданства.Роспотребнадзор также планирует отменить тест на COVID-19 для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, россия
мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, россия
Роспотребнадзор планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах
В настоящее время граждане России, прибывающие на территорию РФ, в течение трех календарных дней со дня прибытия должны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Роспотребнадзор планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в пунктах пропуска через границу, соответствующий документ ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществлять организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 (по эпидемиологическим показаниям – сплошного тестирования из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации) прибывших на территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства", – говорится в проекте.
В настоящее время выборочное тестирование предусмотрено только для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Роспотребнадзор также планирует отменить тест на COVID-19 для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа.