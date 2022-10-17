https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/rossiyskie-voennosluzhaschie-podavili-sistemu-svyazi-protivnika-v-abkhazii--1042085144.html

Российские военнослужащие в Абхазии подавили систему связи "противника"

Российские военнослужащие в Абхазии подавили систему связи "противника"

Учения проходили на полигоне Нагвалоу в Абхазии. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

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юво

абхазия

учения

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подавили систему связи условного противника, об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Специалисты провели сбор и анализ информации на основе приема электромагнитного излучения, диапазонов коротких и ультракоротких волн. После военнослужащие создали радиопомехи и нарушили систему связи для полевых авианаводчиков, пытавшихся навести высокоточные управляемые ракеты.

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