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Российские военнослужащие в Абхазии подавили систему связи "противника"
Российские военнослужащие в Абхазии подавили систему связи "противника"
Учения проходили на полигоне Нагвалоу в Абхазии. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T10:10+0300
2022-10-17T10:10+0300
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подавили систему связи условного противника, об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Специалисты провели сбор и анализ информации на основе приема электромагнитного излучения, диапазонов коротких и ультракоротких волн. После военнослужащие создали радиопомехи и нарушили систему связи для полевых авианаводчиков, пытавшихся навести высокоточные управляемые ракеты.
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юво, абхазия, учения
Российские военнослужащие в Абхазии подавили систему связи "противника"
10:10 17.10.2022 (обновлено: 10:29 17.10.2022)
Учения проходили на полигоне Нагвалоу в Абхазии.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подавили систему связи условного противника, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты "Леер" и "Орлан", а также автоматизированные станции помех.
Специалисты провели сбор и анализ информации на основе приема электромагнитного излучения, диапазонов коротких и ультракоротких волн.
После военнослужащие создали радиопомехи и нарушили систему связи для полевых авианаводчиков, пытавшихся навести высокоточные управляемые ракеты.