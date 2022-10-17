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Самолет Су-34 упал в Ейске
Самолет Су-34 упал в Ейске
На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T19:00+0300
2022-10-17T19:00+0300
2022-10-17T19:13+0300
россия
министерство обороны рф
краснодарский край
происшествия
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Об этом сообщает Минобороны России. Самолет упал у жилого дома в Ейске, топливо самолета загорелось. Летчики катапультировались. На место выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.Как отмечают в МЧС, информация о погибших и пострадавших при пожаре в жилом доме в Ейске после падения самолета уточняется.
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россия, министерство обороны рф, краснодарский край, происшествия
россия, министерство обороны рф, краснодарский край, происшествия
Самолет Су-34 упал в Ейске
19:00 17.10.2022 (обновлено: 19:13 17.10.2022)
На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Об этом сообщает Минобороны России.
Самолет упал у жилого дома в Ейске, топливо самолета загорелось. Летчики катапультировались.
"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - добавили в Минобороны.
На место выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.
Как отмечают в МЧС, информация о погибших и пострадавших при пожаре в жилом доме в Ейске после падения самолета уточняется.