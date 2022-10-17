https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/samolet-su-34-upal-v-eyske-1042100099.html

Самолет Су-34 упал в Ейске

Самолет Су-34 упал в Ейске

На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

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россия

министерство обороны рф

краснодарский край

происшествия

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Об этом сообщает Минобороны России. Самолет упал у жилого дома в Ейске, топливо самолета загорелось. Летчики катапультировались. На место выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.Как отмечают в МЧС, информация о погибших и пострадавших при пожаре в жилом доме в Ейске после падения самолета уточняется.

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Sputnik Абхазия

россия, министерство обороны рф, краснодарский край, происшествия