Такие обстоятельства: Гамисония о мобилизационных учениях в Абхазии
11:25 17.10.2022 (обновлено: 11:40 17.10.2022)
О повышении боеспособности Абхазской армии и престиже службы в Вооруженных силах в эфире радио Sputnik рассказал советник министра обороны страны Илья Гамисония.
Как сообщил Гамисония, Министерство обороны проводит плановые мобилизационные учения с резервистами.
"Они проходят очень активно, при полной поддержке резервистов. С каждым годом активность резервистов демонстрируется наилучшим образом. Сами учения всегда привлекательны для нашей молодежи. Мы обеспечиваем эти учения на соответствующем уровне, исходя из возможностей, которые у нас есть. Итоги прошедшего этапа учений оцениваются положительно", – сказал Илья Гамисония.
Он отметил, что престиж военной службы существовал всегда, и абхазская молодежь в большинстве своем с удовольствием, с уважением служит в Вооруженных силах.
"Один из факторов, который сегодня позволяет некоторым молодым людям уклоняться от службы в армии – это отсутствие закона о госслужбе. В законе о госслужбе должно быть прописано, что гражданин, не отслуживший в Вооруженных силах, не отдавший долг родине, не имеет право занимать должности на госслужбе. Это прописано в законах других государств, это прописано в проекте нашего закона, который уже 10 лет является проектом и не более. Принятие этого закона стимулировало бы многих молодых людей, которые сегодня находятся на ответственных должностях, но даже не знают, что такое служба в армии. Служба в армии – это и закалка, и наука, служба в армии – это занятие для настоящих мужчин", – считает Гамисония.
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