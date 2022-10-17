Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/takie-obstoyatelstva-gamisoniya-o-mobilizatsionnykh-ucheniyakh-v-abkhazii--1042057693.html
Такие обстоятельства: Гамисония о мобилизационных учениях в Абхазии
Такие обстоятельства: Гамисония о мобилизационных учениях в Абхазии
О повышении боеспособности Абхазской армии и престиже службы в Вооруженных силах в эфире радио Sputnik рассказал советник министра обороны страны Илья... 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T11:25+0300
2022-10-17T11:40+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
министерство обороны абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042057806_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5250464ea8ee4ba326fdc0bd6027bcf7.jpg
Такие обстоятельства: Гамисония о мобилизационных учениях в Абхазии
Такие обстоятельства: Гамисония о мобилизационных учениях в Абхазии
Как сообщил Гамисония, Министерство обороны проводит плановые мобилизационные учения с резервистами."Они проходят очень активно, при полной поддержке резервистов. С каждым годом активность резервистов демонстрируется наилучшим образом. Сами учения всегда привлекательны для нашей молодежи. Мы обеспечиваем эти учения на соответствующем уровне, исходя из возможностей, которые у нас есть. Итоги прошедшего этапа учений оцениваются положительно", – сказал Илья Гамисония. Он отметил, что престиж военной службы существовал всегда, и абхазская молодежь в большинстве своем с удовольствием, с уважением служит в Вооруженных силах. Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042057806_75:0:1035:720_1920x0_80_0_0_ec449354c78dff3998a4365157c9e957.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, такие обстоятельства, министерство обороны абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, министерство обороны абхазии, аудио

Такие обстоятельства: Гамисония о мобилизационных учениях в Абхазии

11:25 17.10.2022 (обновлено: 11:40 17.10.2022)
Радио
Такие обстоятельства: Гамисония о мобилизационных учениях в Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
О повышении боеспособности Абхазской армии и престиже службы в Вооруженных силах в эфире радио Sputnik рассказал советник министра обороны страны Илья Гамисония.
Как сообщил Гамисония, Министерство обороны проводит плановые мобилизационные учения с резервистами.
"Они проходят очень активно, при полной поддержке резервистов. С каждым годом активность резервистов демонстрируется наилучшим образом. Сами учения всегда привлекательны для нашей молодежи. Мы обеспечиваем эти учения на соответствующем уровне, исходя из возможностей, которые у нас есть. Итоги прошедшего этапа учений оцениваются положительно", – сказал Илья Гамисония.
Он отметил, что престиж военной службы существовал всегда, и абхазская молодежь в большинстве своем с удовольствием, с уважением служит в Вооруженных силах.

"Один из факторов, который сегодня позволяет некоторым молодым людям уклоняться от службы в армии – это отсутствие закона о госслужбе. В законе о госслужбе должно быть прописано, что гражданин, не отслуживший в Вооруженных силах, не отдавший долг родине, не имеет право занимать должности на госслужбе. Это прописано в законах других государств, это прописано в проекте нашего закона, который уже 10 лет является проектом и не более. Принятие этого закона стимулировало бы многих молодых людей, которые сегодня находятся на ответственных должностях, но даже не знают, что такое служба в армии. Служба в армии – это и закалка, и наука, служба в армии – это занятие для настоящих мужчин", – считает Гамисония.

Подробности слушайте в аудиофайле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0