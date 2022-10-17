Такие обстоятельства: Гамисония о мобилизационных учениях в Абхазии

"Один из факторов, который сегодня позволяет некоторым молодым людям уклоняться от службы в армии – это отсутствие закона о госслужбе. В законе о госслужбе должно быть прописано, что гражданин, не отслуживший в Вооруженных силах, не отдавший долг родине, не имеет право занимать должности на госслужбе. Это прописано в законах других государств, это прописано в проекте нашего закона, который уже 10 лет является проектом и не более. Принятие этого закона стимулировало бы многих молодых людей, которые сегодня находятся на ответственных должностях, но даже не знают, что такое служба в армии. Служба в армии – это и закалка, и наука, служба в армии – это занятие для настоящих мужчин", – считает Гамисония.