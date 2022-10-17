https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/ucheniya-steadfast-noon-generalnaya-repetitsiya-tretey-mirovoy-1042100823.html

Учения Steadfast Noon: генеральная репетиция Третьей мировой

Учения Steadfast Noon: генеральная репетиция Третьей мировой

Лишь обреченные безумцы способны размахивать ядерной дубиной вблизи границ России, пишет военный обозреватель Александр Хроленко. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

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Очевидно, из всех вариантов "защиты" европейских союзников от несуществующей российской угрозы самый надежный для США – пристрелить старушку-Европу термоядерными боеголовками. После этого исчезнет жизнь и на материке Северная Америка, однако отсутствие военных побед и цепь позорных поражений в кампаниях минувших 75 лет стратегов Пентагона и НАТО ничему не научили. Альянс продолжает свой агрессивно-маниакальный марафон.Ядерные учения Steadfast Noon проходят 17 – 30 октября, с участием военно-воздушных сил 14 стран НАТО. Эпицентром учений станет база бельгийских ВВС Кляйн Брогель в провинции Лимбург, где хранятся термоядерные авиабомбы B61 Соединенных Штатов. Цель маневров – отработка ядерного сдерживания (удара) над северо-западной Европой, в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем.Напомню, в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции постоянно хранятся по разным данным от 150 до 200 американских ядерных бомб типа В61-12, каждая из которых – примерно две Хиросимы. Что привезли из США B-52H, не известно, однако носителем тактического ядерного оружия Stratofortress не является. Боевая нагрузка каждого "стратега" – более 31 тонны, в арсенале – несколько модификаций крылатых ракет AGM-158A/B JASSM-ER дальностью 980 км и AGM-86 CALCM (с термоядерной боевой частью) дальностью до 2400 км.То есть, маневры проходят не на декларированном безопасном удалении от России (1000 км), а на рубеже боевого применения стратегического ядерного оружия по Москве и другим крупным городам западной части РФ.Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о важности учений Steadfast Noon: "Твердое, предсказуемое поведение НАТО, наша военная мощь – лучший способ предотвратить эскалацию".События на Украине (а также в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии, Югославии) свидетельствуют, что НАТО – инструмент эскалации, и ни на что другое не заточен. Маневры Steadfast Noon – безусловная угроза России, Европе и миру. У американских союзников в Старом Свете имеется чрезмерное количество самолетов "двойного назначения", которые регулярно отрабатывают ядерные удары по РФ. Именно поэтому страны НАТО постоянно находятся под прицелом российской ядерной триады.Пока "Гром" не грянетУчения Steadfast Noon в странах Европы проводятся ежегодно. Детали боевого применения ВВС 14 стран секретны, и все же общий замысел наступательной воздушной операции с применением ядерного оружия скрыть невозможно. Само отсутствие сколько-нибудь приличных зенитных ракетных комплексов и интегрированной системы ПВО в странах НАТО отражает агрессивную наступательную доктрину "оборонительного альянса".В соответствии с ядерной политикой НАТО страны-союзники в чрезвычайной ситуации могут применить дислоцированные в Европе авиабомбы США В61-12. Четкие критерии чрезвычайности отсутствуют, здесь имеется простор для трактовок. Судя по активной вовлеченности в боевые действия на Украине, руководство отдельных стран альянса (не только Польши) – безответственно, безрассудно, и готово на любую авантюру. Внутренние противоречия блока усиливают сомнения в технологической безопасности военных игр Steadfast Noon. Здесь открывается широкий простор для вероятной эскалации, и ни одного аргумента в пользу укрепления мира и безопасности.Между тем, США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД и разрабатывают мобильную наземную ракетную систему средней дальности типа, разумеется, с ядерной боеголовкой (специально для европейцев). Американские бомбардировщики на учениях в странах Балтии регулярно имитируют ядерные удары по Калининградской области и Санкт-Петербургу. Интересы Штатов вызывают у европейской "идиократии" едва ли не религиозный экстаз, подкрепляемый "манной небесной" из Вашингтона.На происки геополитических противников Москва отвечает жестко. Запад напрягся в ожидании "зеркальных" российских учений "Гром" и ответно-встречных мероприятий Стратегических ядерных сил РФ (ВКС, ВМФ и РВСН). По данным норвежского издания Faktisk, Россия уже разместила "в 20 милях от Норвегии" 11 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95, "способных атаковать цели в США и по всей Европе ядерным оружием". Отмечается, что присутствие стратегических бомбардировщиков на Кольском полуострове носит долгосрочный характер и увеличилось в масштабах. Странно, что издание не замечает прямой связи с расширением НАТО на северо-запад Европы – за счет кандидатов Финляндии и Швеции.Ранее Россия и США в рамках ДСНВ-3 обменялись данными о количестве стратегических наступательных вооружений – "на столе" в общей сложности более 5720 единиц, достаточно для многократного уничтожения жизни на Земле. При этом в МИД РФ заметили "неучтенные" в США 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н (с ядерными зарядами) и 56 пусковых установок БРПЛ Trident-2 (баллистических ракет подводных лодок), объявленные американской стороной "переоборудованными". Напряженное противостояние двух крупнейших ядерных держав продолжается, Steadfast Noon – генеральная репетиция Третьей мировой войны, в которой США и НАТО заведомо обречены.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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