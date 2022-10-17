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https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-krusheniya-samoleta-su-34-v-eyske-1042101029.html
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Су-34 в Ейске
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Су-34 в Ейске
На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T19:51+0300
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происшествия
следственный комитет рф
краснодарский край
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщает Следственный комитет России. "Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram.Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.Военная прокуратура Южного военного округа также организовала проверку в связи с падением военного самолета.После крушения самолета пожар охватил сразу несколько этажей девятиэтажного дома. По информации губернатора края Вениамина Кондратьева, предварительно пострадало 17 квартир. Для жильцов дома устанавливают пункт помощи. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
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россия, происшествия, следственный комитет рф, краснодарский край
россия, происшествия, следственный комитет рф, краснодарский край

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Су-34 в Ейске

19:51 17.10.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края С. Фургал доставлен в СК РФ
Губернатор Хабаровского края С. Фургал доставлен в СК РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщает Следственный комитет России.

"Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram.

Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Военная прокуратура Южного военного округа также организовала проверку в связи с падением военного самолета.
После крушения самолета пожар охватил сразу несколько этажей девятиэтажного дома. По информации губернатора края Вениамина Кондратьева, предварительно пострадало 17 квартир.
Для жильцов дома устанавливают пункт помощи. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
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