https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/vaktsinatsiya-ot-grippa-nachalas-v-abkhazii--1042096917.html
Вакцинация от гриппа началась в Абхазии
Вакцинация от гриппа началась в Абхазии
Прививку будут делать препаратом "Ваксигрипп Тетра", в распоряжении Минздрава Абхазии три тысячи доз. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T15:05+0300
2022-10-17T15:05+0300
2022-10-17T15:22+0300
в абхазии
грипп
вакцинация
абхазия
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Вакцинация от сезонного гриппа началась в Абхазии в понедельник, 17 октября.Вакцинация проводится как взрослым, так и детям.
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грипп, вакцинация, абхазия
грипп, вакцинация, абхазия
Вакцинация от гриппа началась в Абхазии
15:05 17.10.2022 (обновлено: 15:22 17.10.2022)
Прививку будут делать препаратом "Ваксигрипп Тетра", в распоряжении Минздрава Абхазии три тысячи доз.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Вакцинация от сезонного гриппа началась в Абхазии в понедельник, 17 октября.
Прививку препаратом "Ваксигрипп Тетра" можно сделать в районных больницах и поликлиниках бесплатно. Всего в республику доставлено 3000 доз.
Вакцинация проводится как взрослым, так и детям.