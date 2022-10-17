https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/vaktsinatsiya-ot-grippa-nachalas-v-abkhazii--1042096917.html

Вакцинация от гриппа началась в Абхазии

Вакцинация от гриппа началась в Абхазии

Прививку будут делать препаратом "Ваксигрипп Тетра", в распоряжении Минздрава Абхазии три тысячи доз. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-17T15:05+0300

2022-10-17T15:05+0300

2022-10-17T15:22+0300

в абхазии

грипп

вакцинация

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042096232_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f14abec665bb5bea05fabc212346fe1d.jpg

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Вакцинация от сезонного гриппа началась в Абхазии в понедельник, 17 октября.Вакцинация проводится как взрослым, так и детям.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

грипп, вакцинация, абхазия