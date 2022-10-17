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Видеомост "Беларусь-Абхазия: перспективы двустороннего сотрудничества" пройдет в Sputnik
Видеомост "Беларусь-Абхазия: перспективы двустороннего сотрудничества" пройдет в Sputnik
18 октября в 11:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik пройдет видеомост Сухум-Минск на тему "Беларусь-Абхазия: перспективы... 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T17:44+0300
2022-10-17T17:44+0300
2022-10-17T17:44+0300
пресс-центр
пресс-центр
абхазия
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Участники обсудят встречу президентов двух стран в Абхазии, новые перспективы сотрудничества в экономической сфере и общий контур региональной безопасности в контексте СВО на Украине.Участники:Минск:Олег Сергеевич Гайдукевич - Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;Андрей Аркадьевич Иванов - Политик, общественный деятель, лидер движения "За Отечество"Драко Валерий Владимирович - глава Движения "Бессмертный полк Беларусь"Кругликов Иосиф Александрович - глава ОО "Ветераны боевых действий на территории других государств"Сухум:Олег Несторович Дамения – руководитель центра социально-экономических исследований Республики АбхазияОлег Мсасович Барциц - Руководитель Торгового представительства Республики Абхазия в Российской ФедерацииИраклий Вахтангович Тужба - замминистра иностранных дел Республики Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
пресс-центр , абхазия
Видеомост "Беларусь-Абхазия: перспективы двустороннего сотрудничества" пройдет в Sputnik
18 октября в 11:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik пройдет видеомост Сухум-Минск на тему "Беларусь-Абхазия: перспективы двустороннего сотрудничества".
Участники обсудят встречу президентов двух стран в Абхазии, новые перспективы сотрудничества в экономической сфере и общий контур региональной безопасности в контексте СВО на Украине.
Олег Сергеевич Гайдукевич - Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
Андрей Аркадьевич Иванов - Политик, общественный деятель, лидер движения "За Отечество"
Драко Валерий Владимирович - глава Движения "Бессмертный полк Беларусь"
Кругликов Иосиф Александрович - глава ОО "Ветераны боевых действий на территории других государств"
Олег Несторович Дамения – руководитель центра социально-экономических исследований Республики Абхазия
Олег Мсасович Барциц - Руководитель Торгового представительства Республики Абхазия в Российской Федерации
Ираклий Вахтангович Тужба - замминистра иностранных дел Республики Абхазия