https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/videomost-belarus-abkhaziya-perspektivy-dvustoronnego-sotrudnichestva-proydet-v-sputnik-1042099418.html

Видеомост "Беларусь-Абхазия: перспективы двустороннего сотрудничества" пройдет в Sputnik

Видеомост "Беларусь-Абхазия: перспективы двустороннего сотрудничества" пройдет в Sputnik

18 октября в 11:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik пройдет видеомост Сухум-Минск на тему "Беларусь-Абхазия: перспективы... 17.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-17T17:44+0300

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пресс-центр

пресс-центр

абхазия

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Участники обсудят встречу президентов двух стран в Абхазии, новые перспективы сотрудничества в экономической сфере и общий контур региональной безопасности в контексте СВО на Украине.Участники:Минск:Олег Сергеевич Гайдукевич - Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;Андрей Аркадьевич Иванов - Политик, общественный деятель, лидер движения "За Отечество"Драко Валерий Владимирович - глава Движения "Бессмертный полк Беларусь"Кругликов Иосиф Александрович - глава ОО "Ветераны боевых действий на территории других государств"Сухум:Олег Несторович Дамения – руководитель центра социально-экономических исследований Республики АбхазияОлег Мсасович Барциц - Руководитель Торгового представительства Республики Абхазия в Российской ФедерацииИраклий Вахтангович Тужба - замминистра иностранных дел Республики Абхазия

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