Восточная "заброшка": железнодорожная станция в Очамчыре

Очамчырский железнодорожный вокзал, как и большинство других вокзалов, был разрушен в годы Отечественной войны народа Абхазии и с тех пор не восстановлен. В заброшенном здании свежи следы войны, внутри - заросли. Станция стала пристанищем для скота. Однако на официальном сайте Абхазских железных дорог написано, что на станции все еще осуществляется перегрузка угля, привезенного из Ткуарчала, на корабли.В августе 2021 года АЖД сообщило, что проводит масштабные работы по очистке и ремонту железнодорожного полотна от Сухума до Очамчыры впервые за послевоенное время.
Sputnik продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Абхазии. На очереди Очамчырский вокзал.
Очамчырский железнодорожный вокзал, как и большинство других вокзалов, был разрушен в годы Отечественной войны народа Абхазии и с тех пор не восстановлен.
В заброшенном здании свежи следы войны, внутри - заросли. Станция стала пристанищем для скота. Однако на официальном сайте Абхазских железных дорог написано, что на станции все еще осуществляется перегрузка угля, привезенного из Ткуарчала, на корабли.
В августе 2021 года АЖД сообщило, что проводит масштабные работы по очистке и ремонту железнодорожного полотна от Сухума до Очамчыры впервые за послевоенное время.