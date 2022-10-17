Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/vostochnaya-zabroshka-zheleznodorozhnaya-stantsiya-v-ochamchyre--1041900314.html
Восточная "заброшка": железнодорожная станция в Очамчыре
Восточная "заброшка": железнодорожная станция в Очамчыре
Sputnik продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Абхазии. На очереди Очамчырский вокзал. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T14:35+0300
2022-10-17T14:36+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
очамчырский район
абхазская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041896299_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ab6701ba025a0bbdc7fb1a486e7828bb.jpg
Очамчырский железнодорожный вокзал, как и большинство других вокзалов, был разрушен в годы Отечественной войны народа Абхазии и с тех пор не восстановлен. В заброшенном здании свежи следы войны, внутри - заросли. Станция стала пристанищем для скота. Однако на официальном сайте Абхазских железных дорог написано, что на станции все еще осуществляется перегрузка угля, привезенного из Ткуарчала, на корабли.В августе 2021 года АЖД сообщило, что проводит масштабные работы по очистке и ремонту железнодорожного полотна от Сухума до Очамчыры впервые за послевоенное время.
абхазия
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041896299_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9279ca41cfd56eecf594bc9cb3d2ec87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, абхазия, фото, очамчырский район, абхазская железная дорога
фото , мультимедиа, абхазия, фото, очамчырский район, абхазская железная дорога

Восточная "заброшка": железнодорожная станция в Очамчыре

14:35 17.10.2022 (обновлено: 14:36 17.10.2022)
Подписаться на
НовостиTelegram
Sputnik продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Абхазии. На очереди Очамчырский вокзал.
Очамчырский железнодорожный вокзал, как и большинство других вокзалов, был разрушен в годы Отечественной войны народа Абхазии и с тех пор не восстановлен.
В заброшенном здании свежи следы войны, внутри - заросли. Станция стала пристанищем для скота. Однако на официальном сайте Абхазских железных дорог написано, что на станции все еще осуществляется перегрузка угля, привезенного из Ткуарчала, на корабли.
В августе 2021 года АЖД сообщило, что проводит масштабные работы по очистке и ремонту железнодорожного полотна от Сухума до Очамчыры впервые за послевоенное время.
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Очамчыра" – железнодорожная станция Абхазской железной дороги, расположенная на линии Псоу-Ингур.

&quot;Очамчыра&quot; – железнодорожная станция Абхазской железной дороги, расположенная на линии Псоу-Ингур. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Очамчыра" – железнодорожная станция Абхазской железной дороги, расположенная на линии Псоу-Ингур.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас сложно представить, что когда-то это была рабочая станция, которая принимала пассажирские и грузовые поезда.

Сейчас сложно представить, что когда-то это была рабочая станция, которая принимала пассажирские и грузовые поезда. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас сложно представить, что когда-то это была рабочая станция, которая принимала пассажирские и грузовые поезда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Табличка с названием станции уцелела

Табличка с названием станции уцелела - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Табличка с названием станции уцелела

© Sputnik / Томас Тхайцук

Чего не скажешь о боковых пристройках, фасаде, стенах и окнах.

Чего не скажешь о боковых пристройках, фасаде, стенах и окнах. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чего не скажешь о боковых пристройках, фасаде, стенах и окнах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из решеток арочных окон уже вырывается наружу растительность, которой тесно в заброшенном темном зале станции.

Из решеток арочных окон уже вырывается наружу растительность, которой тесно в заброшенном темном зале станции. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из решеток арочных окон уже вырывается наружу растительность, которой тесно в заброшенном темном зале станции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Природа берет свое и побеленные "резные" столбы понемногу поглощает плесень.

Природа берет свое и побеленные &quot;резные&quot; столбы понемногу поглощает плесень. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Природа берет свое и побеленные "резные" столбы понемногу поглощает плесень.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Изнутри ситуация еще более удручающая. Так вокзал выглядит с тех пор, как был разрушен в годы Отечественной войны народа Абхазии.

Изнутри ситуация еще более удручающая. Так вокзал выглядит с тех пор, как был разрушен в годы Отечественной войны народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Изнутри ситуация еще более удручающая. Так вокзал выглядит с тех пор, как был разрушен в годы Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

О лепнине на потолке напоминают лишь фрагменты.

О лепнине на потолке напоминают лишь фрагменты. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

О лепнине на потолке напоминают лишь фрагменты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На официальном сайте Абхазских железных дорог дается информация, что на станции осуществляется перегрузка угля, привезенного из Ткуарчала, на корабли.

На официальном сайте Абхазских железных дорог дается информация, что на станции осуществляется перегрузка угля, привезенного из Ткуарчала, на корабли. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

На официальном сайте Абхазских железных дорог дается информация, что на станции осуществляется перегрузка угля, привезенного из Ткуарчала, на корабли.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0