https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/vostochnaya-zabroshka-zheleznodorozhnaya-stantsiya-v-ochamchyre--1041900314.html

Восточная "заброшка": железнодорожная станция в Очамчыре

Восточная "заброшка": железнодорожная станция в Очамчыре

Sputnik продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Абхазии. На очереди Очамчырский вокзал. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-17T14:35+0300

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Очамчырский железнодорожный вокзал, как и большинство других вокзалов, был разрушен в годы Отечественной войны народа Абхазии и с тех пор не восстановлен. В заброшенном здании свежи следы войны, внутри - заросли. Станция стала пристанищем для скота. Однако на официальном сайте Абхазских железных дорог написано, что на станции все еще осуществляется перегрузка угля, привезенного из Ткуарчала, на корабли.В августе 2021 года АЖД сообщило, что проводит масштабные работы по очистке и ремонту железнодорожного полотна от Сухума до Очамчыры впервые за послевоенное время.

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