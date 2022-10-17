https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/vozmozhnost-vozobnovleniya-raboty-mpri-v-gale-obsudili-ardzinba-i-shurgalin--1042099849.html

Возможность возобновления работы МПРИ в Гале обсудили Ардзинба и Шургалин

Возможность возобновления работы МПРИ в Гале обсудили Ардзинба и Шургалин

В понедельник, 17 октября, состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба и посла России в республике Михаилом Шургалиным. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Перспективы возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале обсудили на встрече глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и посол России Михаил Шургалин. Также отмечается, что идет процесс согласования позиций всех участников переговорного процесса.

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