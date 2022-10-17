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Возможность возобновления работы МПРИ в Гале обсудили Ардзинба и Шургалин
Возможность возобновления работы МПРИ в Гале обсудили Ардзинба и Шургалин
В понедельник, 17 октября, состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба и посла России в республике Михаилом Шургалиным. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T17:45+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Перспективы возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале обсудили на встрече глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и посол России Михаил Шургалин. Также отмечается, что идет процесс согласования позиций всех участников переговорного процесса.
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Возможность возобновления работы МПРИ в Гале обсудили Ардзинба и Шургалин
17:45 17.10.2022 (обновлено: 18:53 17.10.2022)
В понедельник, 17 октября, состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба и посла России в республике Михаилом Шургалиным.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Перспективы возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале обсудили на встрече глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и посол России Михаил Шургалин.
Абхазская и российская стороны подтвердили заинтересованность в возобновлении работы этого формата, который будет способствовать снижению напряженности и укреплению безопасности на местах.
Также отмечается, что идет процесс согласования позиций всех участников переговорного процесса.