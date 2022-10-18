https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/abukhba-o-neobkhodimosti-vaktsinatsii-ot-grippa-nadvigayuschiysya-shtamm-agressiven-dlya-detey-1042105684.html
Абухба о необходимости вакцинации от гриппа: надвигающийся штамм агрессивен для детей
Абухба о необходимости вакцинации от гриппа: надвигающийся штамм агрессивен для детей
Сухумская детская поликлиника получила вакцину "Ваксигрипп" против четырех штаммов гриппа, сообщила в эфире радио Sputnik главврач детской поликлиники Сухума... 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T13:00+0300
2022-10-18T13:00+0300
2022-10-18T13:42+0300
радио
подкасты
абхазия
сухум
вакцинация
грипп
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/12/1042105343_0:86:2826:1676_1920x0_80_0_0_8283a47556de1746794b91045cd36279.jpg
Абухба о необходимости вакцинации от гриппа: надвигающийся штамм агрессивен для детей
Абухба о необходимости вакцинации от гриппа: надвигающийся штамм агрессивен для детей
Сухумская детская поликлиника получила вакцину "Ваксигрипп" против четырех штаммов гриппа, сообщила в эфире радио Sputnik главврач детской поликлиники Сухума Ада Абухба."Надвигающийся штамм гриппа очень агрессивен в отношении детей, в отличие от коронавируса, который протекал более благоприятно. Эта вакцинация очень актуальна для детей, чтобы предотвратить серьезные осложнения гриппозной инфекции", – сказала врач.Абухба подчеркнула, что вакцина особенно необходима для детей с хроническими заболеваниями – проблемами с почками, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Это дети, у которых опасность заражения выше, чем у других, отметила она."Иммунитет вырабатывается через две-три недели после инъекции, но надо понимать, что это вакцина против определенного штамма, а вирусов респираторных заболеваний много, и ребенок может заразиться другим штаммом", – отметила Абухба.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/12/1042105343_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_cacfe9c7bc81216c55910f8240f0d0bf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, сухум, вакцинация, грипп, медицина, аудио
подкасты, абхазия, сухум, вакцинация, грипп, медицина, аудио
Сухумская детская поликлиника получила вакцину "Ваксигрипп" против четырех штаммов гриппа, сообщила в эфире радио Sputnik главврач детской поликлиники Сухума Ада Абухба.
"Надвигающийся штамм гриппа очень агрессивен в отношении детей, в отличие от коронавируса, который протекал более благоприятно. Эта вакцинация очень актуальна для детей, чтобы предотвратить серьезные осложнения гриппозной инфекции", – сказала врач.
Абухба подчеркнула, что вакцина особенно необходима для детей с хроническими заболеваниями – проблемами с почками, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Это дети, у которых опасность заражения выше, чем у других, отметила она.
"Иммунитет вырабатывается через две-три недели после инъекции, но надо понимать, что это вакцина против определенного штамма, а вирусов респираторных заболеваний много, и ребенок может заразиться другим штаммом", – отметила Абухба.
Подробности слушайте в аудиофайле
.