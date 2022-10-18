https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/abukhba-o-neobkhodimosti-vaktsinatsii-ot-grippa-nadvigayuschiysya-shtamm-agressiven-dlya-detey-1042105684.html

Абухба о необходимости вакцинации от гриппа: надвигающийся штамм агрессивен для детей

Абухба о необходимости вакцинации от гриппа: надвигающийся штамм агрессивен для детей

Сухумская детская поликлиника получила вакцину "Ваксигрипп" против четырех штаммов гриппа, сообщила в эфире радио Sputnik главврач детской поликлиники Сухума... 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T13:00+0300

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Абухба о необходимости вакцинации от гриппа: надвигающийся штамм агрессивен для детей Абухба о необходимости вакцинации от гриппа: надвигающийся штамм агрессивен для детей

Сухумская детская поликлиника получила вакцину "Ваксигрипп" против четырех штаммов гриппа, сообщила в эфире радио Sputnik главврач детской поликлиники Сухума Ада Абухба."Надвигающийся штамм гриппа очень агрессивен в отношении детей, в отличие от коронавируса, который протекал более благоприятно. Эта вакцинация очень актуальна для детей, чтобы предотвратить серьезные осложнения гриппозной инфекции", – сказала врач.Абухба подчеркнула, что вакцина особенно необходима для детей с хроническими заболеваниями – проблемами с почками, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Это дети, у которых опасность заражения выше, чем у других, отметила она."Иммунитет вырабатывается через две-три недели после инъекции, но надо понимать, что это вакцина против определенного штамма, а вирусов респираторных заболеваний много, и ребенок может заразиться другим штаммом", – отметила Абухба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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