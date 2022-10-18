https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/aslan-bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya--veniaminu-kondratevu-v-svyazi-s-tragediey-v-eyske--1042119206.html
Аслан Бжания выразил соболезнования Вениамину Кондратьеву в связи с трагедией в Ейске
Аслан Бжания выразил соболезнования Вениамину Кондратьеву в связи с трагедией в Ейске
Число погибших после пожара в доме из-за падения самолета в Ейске увеличилось до 14 человек. 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T17:50+0300
2022-10-18T17:50+0300
2022-10-18T17:52+0300
аслан бжания
краснодарский край
происшествия
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с трагедией в Ейске, сообщает пресс-служба главы государства. Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.
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аслан бжания, краснодарский край, происшествия
аслан бжания, краснодарский край, происшествия
Аслан Бжания выразил соболезнования Вениамину Кондратьеву в связи с трагедией в Ейске
17:50 18.10.2022 (обновлено: 17:52 18.10.2022)
Число погибших после пожара в доме из-за падения самолета в Ейске увеличилось до 14 человек.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с трагедией в Ейске, сообщает пресс-служба главы государства.
"С глубокой скорбью восприняли известие о произошедшем в Ейске крушении самолета Су-34, унесшем жизни мирных людей. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – отмечается в тексте.
Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.