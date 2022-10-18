https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/chislo-pogibshikh-v-eyske-posle-padeniya-su-34-uvelichilos-do-14-chelovek-1042118325.html

Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек

Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек

Поисково-спасательные работы на месте трагедии в Ейске завершились. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T16:50+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Число погибших после пожара в доме из-за падения самолета в Ейске увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Кроме того, как уточнил губернатор, эксперты признали пострадавший дом пригодным к восстановлению. Его не будут сносить, зданию не грозит обрушение, подчеркнул Кондратьев.

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