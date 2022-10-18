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Эксперт о росте популярности идей Путина в США и Европе: признание разрушительности Запада
Эксперт о росте популярности идей Путина в США и Европе: признание разрушительности Запада
По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, жители США и стран Европы, поддерживая идеи, декларируемые... 18.10.2022, Sputnik Абхазия
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Эксперт о росте популярности идей Путина в США и Европе: признание разрушительности Запада
Эксперт о росте популярности идей Путина в США и Европе: признание разрушительности Запада
Позиция президента России все чаще находит отклик у лидеров и населения западных стран, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post. Речь идет о выступлении Путина в Кремле 30 сентября. Российский лидер говорил о том, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций. При этом он подверг критике "расширенное определение гендеров" и заявил, что для России понятие "третьего пола" неприемлемо.По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, на Западе приходят к пониманию того, что их ценности разрушительны. Он отметил, что идеи Владимира Путина – это ценности, которые скрепляют общество и дают возможность развиваться как государству, так и мировой цивилизации в целом.
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подкасты, россия, сша, европа, аудио
Эксперт о росте популярности идей Путина в США и Европе: признание разрушительности Запада
16:10 18.10.2022 (обновлено: 17:26 18.10.2022)
По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, жители США и стран Европы, поддерживая идеи, декларируемые Путиным, показывают свою осознанность в том, что Запад продвигает разрушительные ценности.
Позиция президента России все чаще находит отклик у лидеров и населения западных стран, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post. Речь идет о выступлении Путина в Кремле 30 сентября. Российский лидер говорил о том, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций. При этом он подверг критике "расширенное определение гендеров" и заявил, что для России понятие "третьего пола" неприемлемо.
По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, на Западе приходят к пониманию того, что их ценности разрушительны.
"Правильнее было бы их назвать "антиценности". Они начинают понимать, что все эти "антиценности", так называемые либеральные, такие, как наличие множества гендерных различий и отношение к миру, другим странам и народам, не работают во благо самих государств", – сказал Перенджиев в эфире радио Sputnik
.
Он отметил, что идеи Владимира Путина – это ценности, которые скрепляют общество и дают возможность развиваться как государству, так и мировой цивилизации в целом.