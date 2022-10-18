https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/ekspert-o-roste-populyarnosti-idey-putina-v-ssha-i-evrope-priznanie-razrushitelnosti-zapada-1042108985.html

Эксперт о росте популярности идей Путина в США и Европе: признание разрушительности Запада

Эксперт о росте популярности идей Путина в США и Европе: признание разрушительности Запада

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, жители США и стран Европы, поддерживая идеи, декларируемые... 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T16:10+0300

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Эксперт о росте популярности идей Путина в США и Европе: признание разрушительности Запада Эксперт о росте популярности идей Путина в США и Европе: признание разрушительности Запада

Позиция президента России все чаще находит отклик у лидеров и населения западных стран, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post. Речь идет о выступлении Путина в Кремле 30 сентября. Российский лидер говорил о том, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций. При этом он подверг критике "расширенное определение гендеров" и заявил, что для России понятие "третьего пола" неприемлемо.По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, на Западе приходят к пониманию того, что их ценности разрушительны. Он отметил, что идеи Владимира Путина – это ценности, которые скрепляют общество и дают возможность развиваться как государству, так и мировой цивилизации в целом.

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