https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/eksport-tsitrusovykh-v-abkhazii-mozhet-vdvoe-prevysit-pokazateli-proshlogo-goda-1042101833.html

Экспорт цитрусовых в Абхазии может вдвое превысить показатели прошлого года

Экспорт цитрусовых в Абхазии может вдвое превысить показатели прошлого года

В 2021 году из Абхазии в Россию было экспортировано более 21 тысячи тонн цитрусовых при плане 27 тысяч тонн. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T09:30+0300

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в абхазии

цитрусовые

мандарины

абхазия

экспорт

экономика

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн, рассказал в интервью радио Sputnik первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа.Он отметил, что такой же показатель был достигнут впервые за послевоенные годы в 2020 году.По словам министра, богатому урожаю способствовали погодные условия в республике.

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цитрусовые, мандарины, абхазия, экспорт, экономика