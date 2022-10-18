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Экспорт цитрусовых в Абхазии может вдвое превысить показатели прошлого года
Экспорт цитрусовых в Абхазии может вдвое превысить показатели прошлого года
В 2021 году из Абхазии в Россию было экспортировано более 21 тысячи тонн цитрусовых при плане 27 тысяч тонн. 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T09:30+0300
2022-10-18T09:30+0300
2022-10-18T10:18+0300
в абхазии
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мандарины
абхазия
экспорт
экономика
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн, рассказал в интервью радио Sputnik первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа.Он отметил, что такой же показатель был достигнут впервые за послевоенные годы в 2020 году.По словам министра, богатому урожаю способствовали погодные условия в республике.
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цитрусовые, мандарины, абхазия, экспорт, экономика
цитрусовые, мандарины, абхазия, экспорт, экономика
Экспорт цитрусовых в Абхазии может вдвое превысить показатели прошлого года
09:30 18.10.2022 (обновлено: 10:18 18.10.2022)
В 2021 году из Абхазии в Россию было экспортировано более 21 тысячи тонн цитрусовых при плане 27 тысяч тонн.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн, рассказал в интервью радио Sputnik первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа.
Он отметил, что такой же показатель был достигнут впервые за послевоенные годы в 2020 году.
По словам министра, богатому урожаю способствовали погодные условия в республике.