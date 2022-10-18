https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/glavvrach-detskoy-polikliniki-sukhuma-rasskazala-komu-nuzhna-vaktsina-ot-grippa-1042101949.html
Главврач детской поликлиники Сухума рассказала, кому нужна вакцина от гриппа
Главврач детской поликлиники Сухума рассказала, кому нужна вакцина от гриппа
"Ваксигрипп Тетра" – противогриппозная вакцина французского производителя Sanofi Pasteur S. A. Выпускается с 1969 года, в России применяется с 1992 года. 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T11:10+0300
2022-10-18T11:10+0300
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Сухумская детская поликлиника получила вакцину "Ваксигрипп Тетра" против четырех штаммов гриппа, рассказала в интервью радио Sputnik главврач медучреждения Ада Абухба.По ее словам, вакцина предназначена для детей с шести месяцев.Абухба подчеркнула, что вакцина особенно необходима детям с хроническими заболеваниями – проблемами с почками, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Это дети, у которых опасность заражения выше, чем у других, отметила она.Вакцинация противопоказана ребенку, если у него ранее была серьезная реакция на противогриппозную вакцину, аллергия на яичный белок и прогрессирующие неврологические заболевания. Разрешение на вакцинацию выписывается участковым врачом, который ознакомлен с историей болезни ребенка и его неврологическим статусом, объяснила главврач.По словам Абухба, в день вакцинации ребенку измеряется температура, после вакцины он в течение 30 минут остается в медучреждении под наблюдением.Абухба подчеркнула, что в поликлинике соблюдаются все условия транспортировки и хранения вакцины, а вакцинальный кабинет соответствует всем стандартам.
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вакцинация, медицина, грипп, абхазия
вакцинация, медицина, грипп, абхазия
Главврач детской поликлиники Сухума рассказала, кому нужна вакцина от гриппа
11:10 18.10.2022 (обновлено: 11:40 18.10.2022)
"Ваксигрипп Тетра" – противогриппозная вакцина французского производителя Sanofi Pasteur S. A. Выпускается с 1969 года, в России применяется с 1992 года.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Сухумская детская поликлиника получила вакцину "Ваксигрипп Тетра" против четырех штаммов гриппа, рассказала в интервью радио Sputnik главврач медучреждения Ада Абухба.
По ее словам, вакцина предназначена для детей с шести месяцев.
"Надвигающийся штамм гриппа очень агрессивен в отношении детей, в отличие от ковида, который протекал более благоприятно. Эта вакцинация очень актуальная для детей, чтобы предотвратить серьезные осложнения гриппозной инфекции", – объяснила главврач.
Абухба подчеркнула, что вакцина особенно необходима детям с хроническими заболеваниями – проблемами с почками, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Это дети, у которых опасность заражения выше, чем у других, отметила она.
Вакцинация противопоказана ребенку, если у него ранее была серьезная реакция на противогриппозную вакцину, аллергия на яичный белок и прогрессирующие неврологические заболевания. Разрешение на вакцинацию выписывается участковым врачом, который ознакомлен с историей болезни ребенка и его неврологическим статусом, объяснила главврач.
По словам Абухба, в день вакцинации ребенку измеряется температура, после вакцины он в течение 30 минут остается в медучреждении под наблюдением.
"Иммунитет вырабатывается через две-три недели после инъекции, но надо понимать, что это вакцина против определенного штамма, а вирусов респираторных заболеваний много, и ребенок может заразиться другим штаммом", – добавила она.
Абухба подчеркнула, что в поликлинике соблюдаются все условия транспортировки и хранения вакцины, а вакцинальный кабинет соответствует всем стандартам.