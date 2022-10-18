https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/glavvrach-detskoy-polikliniki-sukhuma-rasskazala-komu-nuzhna-vaktsina-ot-grippa-1042101949.html

Главврач детской поликлиники Сухума рассказала, кому нужна вакцина от гриппа

Главврач детской поликлиники Сухума рассказала, кому нужна вакцина от гриппа

"Ваксигрипп Тетра" – противогриппозная вакцина французского производителя Sanofi Pasteur S. A. Выпускается с 1969 года, в России применяется с 1992 года. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T11:10+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Сухумская детская поликлиника получила вакцину "Ваксигрипп Тетра" против четырех штаммов гриппа, рассказала в интервью радио Sputnik главврач медучреждения Ада Абухба.По ее словам, вакцина предназначена для детей с шести месяцев.Абухба подчеркнула, что вакцина особенно необходима детям с хроническими заболеваниями – проблемами с почками, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Это дети, у которых опасность заражения выше, чем у других, отметила она.Вакцинация противопоказана ребенку, если у него ранее была серьезная реакция на противогриппозную вакцину, аллергия на яичный белок и прогрессирующие неврологические заболевания. Разрешение на вакцинацию выписывается участковым врачом, который ознакомлен с историей болезни ребенка и его неврологическим статусом, объяснила главврач.По словам Абухба, в день вакцинации ребенку измеряется температура, после вакцины он в течение 30 минут остается в медучреждении под наблюдением.Абухба подчеркнула, что в поликлинике соблюдаются все условия транспортировки и хранения вакцины, а вакцинальный кабинет соответствует всем стандартам.

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