https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/gruzovye-perevozki-v-abkhaziyu-v-letniy-period-sokratilis-do-80-1042106714.html

Грузовые перевозки в Абхазию в летний период сократились до 80%

Грузовые перевозки в Абхазию в летний период сократились до 80%

В августе Министерство экономики сообщало, что сроки доставки грузов в Абхазию увеличились до месяца, что связано с увеличением пассажирских поездов на юге... 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T11:50+0300

2022-10-18T11:50+0300

2022-10-18T13:07+0300

в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

экономика

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Количество грузовых перевозок в Абхазии в летний период сократилось на 70-80 процентов, рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа.Как объяснил Куруа, причина снижения показателей в том, что летом в разы увеличивается количество пассажирских поездов, прибавляется до 10-15 составов.Как рассказал главный инженер, в связи с окончанием туристического сезона и сокращением количества пассажирских поездов с конца октября планируется увеличить число товарных вагонов. По словам Куруа, уже есть заявки на принятие до 5000 вагонов с углем, топливом, продуктами питания.

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