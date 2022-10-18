https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/gruzovye-perevozki-v-abkhaziyu-v-letniy-period-sokratilis-do-80-1042106714.html
Грузовые перевозки в Абхазию в летний период сократились до 80%
Грузовые перевозки в Абхазию в летний период сократились до 80%
В августе Министерство экономики сообщало, что сроки доставки грузов в Абхазию увеличились до месяца, что связано с увеличением пассажирских поездов на юге... 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T11:50+0300
2022-10-18T11:50+0300
2022-10-18T13:07+0300
в абхазии
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Количество грузовых перевозок в Абхазии в летний период сократилось на 70-80 процентов, рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа.Как объяснил Куруа, причина снижения показателей в том, что летом в разы увеличивается количество пассажирских поездов, прибавляется до 10-15 составов.Как рассказал главный инженер, в связи с окончанием туристического сезона и сокращением количества пассажирских поездов с конца октября планируется увеличить число товарных вагонов. По словам Куруа, уже есть заявки на принятие до 5000 вагонов с углем, топливом, продуктами питания.
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абхазская железная дорога, абхазия, экономика
абхазская железная дорога, абхазия, экономика
Грузовые перевозки в Абхазию в летний период сократились до 80%
11:50 18.10.2022 (обновлено: 13:07 18.10.2022)
В августе Министерство экономики сообщало, что сроки доставки грузов в Абхазию увеличились до месяца, что связано с увеличением пассажирских поездов на юге России.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Количество грузовых перевозок в Абхазии в летний период сократилось на 70-80 процентов, рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа.
По его словам, если ранее из России ежемесячно принималось до 2000 грузовых вагонов, то этим летом их количество снизилось до 350-400 штук.
Как объяснил Куруа, причина снижения показателей в том, что летом в разы увеличивается количество пассажирских поездов, прибавляется до 10-15 составов.
Как рассказал главный инженер, в связи с окончанием туристического сезона и сокращением количества пассажирских поездов с конца октября планируется увеличить число товарных вагонов.
По словам Куруа, уже есть заявки на принятие до 5000 вагонов с углем, топливом, продуктами питания.