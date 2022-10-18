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https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/ostrye-eksponaty-vystavka-soyuza-oruzheynikov-v-abkhazii-1042117674.html
Острые экспонаты: выставка Союза оружейников в Абхазии
Острые экспонаты: выставка Союза оружейников в Абхазии
Выставка Союза художников-оружейников Абхазии впервые открылась в Центральном выставочном зале. 18.10.2022, Sputnik Абхазия
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Союз художников-оружейников был создан в 2021 году. Председатель Союза Тимур Дзидзария отметил, что на второй выставке организации представлены работы, выполненные членами в течение года. Он рассказал, что комиссией будут отобраны по одной работе от каждого участника выставки, которые затем перейдут в фонд Союза и будут выставляться на различных площадках, в том числе за рубежом."Самое важное в этой выставке, что здесь разнообразие предметов – топоры, шашки, алабашьа, ножи не только абхазские, но и охотничьи, и кухонные. Когда мы работаем с металлом, для нас нет значения, боевое это оружие или хозяйственно-бытовые вещи. Главное – как они сделаны", – отметил он.Отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии будет доступна для посещения в Центральном выставочном зале до 21 октября.
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фото , фото, абхазия, мультимедиа, центральный выставочный зал г. сухум, культура
фото , фото, абхазия, мультимедиа, центральный выставочный зал г. сухум, культура

Острые экспонаты: выставка Союза оружейников в Абхазии

20:10 18.10.2022
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Выставка Союза художников-оружейников Абхазии впервые открылась в Центральном выставочном зале.
Союз художников-оружейников был создан в 2021 году. Председатель Союза Тимур Дзидзария отметил, что на второй выставке организации представлены работы, выполненные членами в течение года. Он рассказал, что комиссией будут отобраны по одной работе от каждого участника выставки, которые затем перейдут в фонд Союза и будут выставляться на различных площадках, в том числе за рубежом.
"Самое важное в этой выставке, что здесь разнообразие предметов – топоры, шашки, алабашьа, ножи не только абхазские, но и охотничьи, и кухонные. Когда мы работаем с металлом, для нас нет значения, боевое это оружие или хозяйственно-бытовые вещи. Главное – как они сделаны", – отметил он.
Отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии будет доступна для посещения в Центральном выставочном зале до 21 октября.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии "Х-напы" открылась в Центральном выставочном зале.

Отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии &quot;Х-напы&quot; открылась в Центральном выставочном зале. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии "Х-напы" открылась в Центральном выставочном зале.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Студент АГУ Айнар Шинкуба стал одним из самых молодых участников выставки. На выставке он представил три абхазских ножа и ножны, сделанные из натуральной кожи и орехового дерева, рукоятки ножей сделаны из эбонита.

Студент АГУ Айнар Шинкуба стал одним из самых молодых участников выставки. На выставке он представил три абхазских ножа и ножны, сделанные из натуральной кожи и орехового дерева, рукоятки ножей сделаны из эбонита. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Студент АГУ Айнар Шинкуба стал одним из самых молодых участников выставки. На выставке он представил три абхазских ножа и ножны, сделанные из натуральной кожи и орехового дерева, рукоятки ножей сделаны из эбонита.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На выставке были представлены работы, сделанные мастерами в 2022 году.

На выставке были представлены работы, сделанные мастерами в 2022 году. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На выставке были представлены работы, сделанные мастерами в 2022 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юным посетителям особо по душе пришлись кинжалы.

Юным посетителям особо по душе пришлись кинжалы. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юным посетителям особо по душе пришлись кинжалы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впрочем, под впечатлением остались и взрослые.

Впрочем, под впечатлением остались и взрослые. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впрочем, под впечатлением остались и взрослые.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все работы уникальны, рукоятки и ножны выполнены вручную.

Все работы уникальны, рукоятки и ножны выполнены вручную. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все работы уникальны, рукоятки и ножны выполнены вручную.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На производство одного ножа может уходить около недели или больше, в зависимости от размера и сложности.

На производство одного ножа может уходить около недели или больше, в зависимости от размера и сложности. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На производство одного ножа может уходить около недели или больше, в зависимости от размера и сложности.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушкам тоже было интересно познакомиться с холодным оружием.

Девушкам тоже было интересно познакомиться с холодным оружием. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушкам тоже было интересно познакомиться с холодным оружием.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Когда мы работаем с металлом, для нас нет значения, боевое это оружие или хозяйственно-бытовые вещи. Главное – как они сделаны", - сказал на открытии выставки председатель Союза Тимур Дзидзария.

&quot;Когда мы работаем с металлом, для нас нет значения, боевое это оружие или хозяйственно-бытовые вещи. Главное – как они сделаны&quot;, - сказал на открытии выставки председатель Союза Тимур Дзидзария. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Когда мы работаем с металлом, для нас нет значения, боевое это оружие или хозяйственно-бытовые вещи. Главное – как они сделаны", - сказал на открытии выставки председатель Союза Тимур Дзидзария.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Комиссией будут отобраны по одной работе от каждого участника выставки.

Комиссией будут отобраны по одной работе от каждого участника выставки. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Комиссией будут отобраны по одной работе от каждого участника выставки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Затем они перейдут в фонд Союза и будут выставляться на различных площадках, в том числе за рубежом.

Затем они перейдут в фонд Союза и будут выставляться на различных площадках, в том числе за рубежом. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Затем они перейдут в фонд Союза и будут выставляться на различных площадках, в том числе за рубежом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На выставке было представлено разнообразное оружие, алабашьи, охотничьи и даже кухонные ножи.

На выставке было представлено разнообразное оружие, алабашьи, охотничьи и даже кухонные ножи. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На выставке было представлено разнообразное оружие, алабашьи, охотничьи и даже кухонные ножи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По мнению директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, выставка - важное событие для культурной жизни республики, так как представленные работы созданы по историческим репликам.

По мнению директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, выставка - важное событие для культурной жизни республики, так как представленные работы созданы по историческим репликам. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

По мнению директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, выставка - важное событие для культурной жизни республики, так как представленные работы созданы по историческим репликам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка будет доступна к посещению до 21 октября.

Выставка будет доступна к посещению до 21 октября. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка будет доступна к посещению до 21 октября.

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