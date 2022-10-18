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Острые экспонаты: выставка Союза оружейников в Абхазии

Острые экспонаты: выставка Союза оружейников в Абхазии

Выставка Союза художников-оружейников Абхазии впервые открылась в Центральном выставочном зале. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

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Союз художников-оружейников был создан в 2021 году. Председатель Союза Тимур Дзидзария отметил, что на второй выставке организации представлены работы, выполненные членами в течение года. Он рассказал, что комиссией будут отобраны по одной работе от каждого участника выставки, которые затем перейдут в фонд Союза и будут выставляться на различных площадках, в том числе за рубежом."Самое важное в этой выставке, что здесь разнообразие предметов – топоры, шашки, алабашьа, ножи не только абхазские, но и охотничьи, и кухонные. Когда мы работаем с металлом, для нас нет значения, боевое это оружие или хозяйственно-бытовые вещи. Главное – как они сделаны", – отметил он.Отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии будет доступна для посещения в Центральном выставочном зале до 21 октября.

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фото , фото, абхазия, мультимедиа, центральный выставочный зал г. сухум, культура