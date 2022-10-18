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Политика и экономика: чем Абхазия и Беларусь могут быть интересны друг другу
Политика и экономика: чем Абхазия и Беларусь могут быть интересны друг другу
В пресс-центре международного информационного агентства Sputnik прошел видеомост Сухум-Минск на тему "Беларусь-Абхазия: перспективы двустороннего... 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T19:30+0300
2022-10-18T19:30+0300
2022-10-18T19:41+0300
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Участники видеомоста обсудили встречу президентов Аслана Бжания и Александра Лукашенко в Абхазии, новые перспективы сотрудничества в экономической сфере и общий контур региональной безопасности в контексте специальной военной операции на Украине.Кроме того, они выразили свое мнение относительно возможного развития двусторонних отношений в области торгово-экономических связей. О перспективах экономических связей в частности говорили президенты двух стран во время встречи в Пицунде.Также, шла речь о взаимодействии Абхазии с союзным государством России и Беларуси и о том на какой стадии отношения между Республикой Абхазия и Республикой Беларусь.
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видео, мультимедиа, абхазия, белоруссия, видео
Политика и экономика: чем Абхазия и Беларусь могут быть интересны друг другу
19:30 18.10.2022 (обновлено: 19:41 18.10.2022)
В пресс-центре международного информационного агентства Sputnik прошел видеомост Сухум-Минск на тему "Беларусь-Абхазия: перспективы двустороннего сотрудничества".
Участники видеомоста обсудили встречу президентов Аслана Бжания и Александра Лукашенко в Абхазии, новые перспективы сотрудничества в экономической сфере и общий контур региональной безопасности в контексте специальной военной операции на Украине.
Кроме того, они выразили свое мнение относительно возможного развития двусторонних отношений в области торгово-экономических связей. О перспективах экономических связей в частности говорили президенты двух стран во время встречи в Пицунде.
Также, шла речь о взаимодействии Абхазии с союзным государством России и Беларуси и о том на какой стадии отношения между Республикой Абхазия и Республикой Беларусь.