https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/politika-i-ekonomika-chem-abkhaziya-i-belarus-mogut-byt-interesny-drug-drugu-1042120937.html

Политика и экономика: чем Абхазия и Беларусь могут быть интересны друг другу

Политика и экономика: чем Абхазия и Беларусь могут быть интересны друг другу

В пресс-центре международного информационного агентства Sputnik прошел видеомост Сухум-Минск на тему "Беларусь-Абхазия: перспективы двустороннего... 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T19:30+0300

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Участники видеомоста обсудили встречу президентов Аслана Бжания и Александра Лукашенко в Абхазии, новые перспективы сотрудничества в экономической сфере и общий контур региональной безопасности в контексте специальной военной операции на Украине.Кроме того, они выразили свое мнение относительно возможного развития двусторонних отношений в области торгово-экономических связей. О перспективах экономических связей в частности говорили президенты двух стран во время встречи в Пицунде.Также, шла речь о взаимодействии Абхазии с союзным государством России и Беларуси и о том на какой стадии отношения между Республикой Абхазия и Республикой Беларусь.

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