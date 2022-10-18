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Скончался проректор Абхазского госуниверситета Виктор Маландзия
Скончался проректор Абхазского госуниверситета Виктор Маландзия
СУХУМ, 18 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Скончался первый проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия... 18.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Скончался первый проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия, об этом сообщил корреспонденту Sputnik руководитель отдела информации и медиакоммуникации АГУ Алхас Чхамалия.Виктор Ильич Маландзия - первый проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук член-корреспондент Международной Академии наук экологической безопасности человека и животных, член-корреспондент Российской Академии космонавтики имени Циолковского, член Мензиборовоского орнитологического общества РАН, член Союза охраны птиц России.В 1991 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук в Специализированном Совете Института зоологии АН УССР на тему “Орнитофауна Абхазии и ее охрана”.В Абхазском государственном университете работал с 1989 года.
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Скончался проректор Абхазского госуниверситета Виктор Маландзия
19:00 18.10.2022 (обновлено: 19:38 18.10.2022)
СУХУМ, 18 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Скончался первый проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия, об этом сообщил корреспонденту Sputnik руководитель отдела информации и медиакоммуникации АГУ Алхас Чхамалия.
“Виктор Ильич скончался после продолжительной тяжелой болезни. Больше года он боролся с онкологией”, - отметил Чхамалия.
Виктор Ильич Маландзия - первый проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук член-корреспондент Международной Академии наук экологической безопасности человека и животных, член-корреспондент Российской Академии космонавтики имени Циолковского, член Мензиборовоского орнитологического общества РАН, член Союза охраны птиц России.
В 1991 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук в Специализированном Совете Института зоологии АН УССР на тему “Орнитофауна Абхазии и ее охрана”.
В Абхазском государственном университете работал с 1989 года.