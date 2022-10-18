https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/sledstvennyy-komitet-rossii-nazval-osnovnuyu-versiyu-krusheniya-samoleta-v-eyske-1042106100.html

Следственный комитет России назвал основную версию крушения самолета в Ейске

Следственный комитет России назвал основную версию крушения самолета в Ейске

На месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

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следственный комитет рф

россия

краснодарский край

происшествия

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Следственный комитет России в качестве основной версии падения самолета в Ейске рассматривает техническую неисправность воздушного судна.Накануне вечером в Ейске, Краснодарский край, во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали 19. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

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