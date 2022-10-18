https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/sledstvennyy-komitet-rossii-nazval-osnovnuyu-versiyu-krusheniya-samoleta-v-eyske-1042106100.html
Следственный комитет России назвал основную версию крушения самолета в Ейске
Следственный комитет России назвал основную версию крушения самолета в Ейске
На месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра. 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T10:40+0300
2022-10-18T10:40+0300
2022-10-18T11:20+0300
следственный комитет рф
россия
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/12/1042105934_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_3acb05b32e2e2ea422e4a0e6250545cb.jpg
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Следственный комитет России в качестве основной версии падения самолета в Ейске рассматривает техническую неисправность воздушного судна.Накануне вечером в Ейске, Краснодарский край, во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали 19. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
россия
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/12/1042105934_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_df1c998f215ff7ce8822ff44e0acf32a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
следственный комитет рф, россия, краснодарский край, происшествия
следственный комитет рф, россия, краснодарский край, происшествия
Следственный комитет России назвал основную версию крушения самолета в Ейске
10:40 18.10.2022 (обновлено: 11:20 18.10.2022)
На месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Следственный комитет России в качестве основной версии падения самолета в Ейске рассматривает техническую неисправность воздушного судна.
"Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", — говорится в Telegram-канале СК.
Накануне вечером в Ейске, Краснодарский край, во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.
После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.
По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали 19. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".