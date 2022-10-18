https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/surovikin-nato-trebuet-ot-kieva-nastupleniya-na-khersonskom-napravlenii-1042122255.html

Суровикин: НАТО требует от Киева наступления на Херсонском направлении

Суровикин: НАТО требует от Киева наступления на Херсонском направлении

Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T21:07+0300

2022-10-18T21:07+0300

2022-10-18T21:07+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Натовское руководство украинскими военными требует от Киева наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь с жертвами, заявил во вторник командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.По его словам, есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей."Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения", - подчеркнул генерал.Российская армия обеспечит своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области.Говоря о самом областном центре, городе Херсон, Суровикин подчеркнул, что планы и действия ВС РФ в отношении него будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации."Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", - отметил генерал.

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