https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/takie-obstoyatelstva-bartsits-o-rossiyskom-opyte-doshkolnogo-obrazovaniya-v-abkhazii--1042085866.html
Такие обстоятельства: Барциц о российском опыте дошкольного образования в Абхазии
Такие обстоятельства: Барциц о российском опыте дошкольного образования в Абхазии
Директор-учредитель детских садов и детских центров "Улыбка" Анюта Барциц в эфире радио Sputnik рассказала, о том, как российский опыт в сфере дошкольного... 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T10:14+0300
2022-10-18T10:14+0300
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Такие обстоятельства: Барциц о российском опыте дошкольного образования в Абхазии
Такие обстоятельства: Барциц о российском опыте дошкольного образования в Абхазии
"Внедрение современных образовательных технологий, основанных на лучших мировых и отечественных разработках" – семинар для работников детских дошкольных учреждений Абхазии с таким названием провели российские эксперты при поддержке Рыбаков Фонда. Рыбаков Фонд – частная филантропическая организация, созданная Екатериной Рыбаковой и Игорем Рыбаковым в 2015 году для развития социально-образовательной среды. Подробно о том, чем дошкольное образование ценнее общего или высшего, можно ли проблему доступности дошкольного образования решить без участия чиновников, о роли родителей в этом процессе, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, образование, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, образование, аудио
Такие обстоятельства: Барциц о российском опыте дошкольного образования в Абхазии
10:14 18.10.2022 (обновлено: 10:41 18.10.2022)
Директор-учредитель детских садов и детских центров "Улыбка" Анюта Барциц в эфире радио Sputnik рассказала, о том, как российский опыт в сфере дошкольного образования можно применить в Абхазии.
"Внедрение современных образовательных технологий, основанных на лучших мировых и отечественных разработках" – семинар для работников детских дошкольных учреждений Абхазии с таким названием провели российские эксперты при поддержке Рыбаков Фонда. Рыбаков Фонд – частная филантропическая организация, созданная Екатериной Рыбаковой и Игорем Рыбаковым в 2015 году для развития социально-образовательной среды.
Подробно о том, чем дошкольное образование ценнее общего или высшего, можно ли проблему доступности дошкольного образования решить без участия чиновников, о роли родителей в этом процессе, слушайте в аудиофайле
.