https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/takie-obstoyatelstva-bartsits-o-rossiyskom-opyte-doshkolnogo-obrazovaniya-v-abkhazii--1042085866.html

Такие обстоятельства: Барциц о российском опыте дошкольного образования в Абхазии

Такие обстоятельства: Барциц о российском опыте дошкольного образования в Абхазии

Директор-учредитель детских садов и детских центров "Улыбка" Анюта Барциц в эфире радио Sputnik рассказала, о том, как российский опыт в сфере дошкольного... 18.10.2022, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Барциц о российском опыте дошкольного образования в Абхазии Такие обстоятельства: Барциц о российском опыте дошкольного образования в Абхазии

"Внедрение современных образовательных технологий, основанных на лучших мировых и отечественных разработках" – семинар для работников детских дошкольных учреждений Абхазии с таким названием провели российские эксперты при поддержке Рыбаков Фонда. Рыбаков Фонд – частная филантропическая организация, созданная Екатериной Рыбаковой и Игорем Рыбаковым в 2015 году для развития социально-образовательной среды. Подробно о том, чем дошкольное образование ценнее общего или высшего, можно ли проблему доступности дошкольного образования решить без участия чиновников, о роли родителей в этом процессе, слушайте в аудиофайле.

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