https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/trinadtsat-chelovek-pogiblo-v-rezultate-krusheniya-samoleta-v-eyske-1042103784.html

Тринадцать человек погибло в результате крушения самолета в Ейске

Тринадцать человек погибло в результате крушения самолета в Ейске

Разбор завалов жилого дома в Ейске в Краснодарском крае, где 17 октября упал самолет Су-34, завершены. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T08:50+0300

2022-10-18T08:50+0300

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краснодарский край

происшествия

мчс рф

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Общее число погибших в Ейске составило 13 человек, в том числе трое детей, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным МЧС, за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы.Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, 400 тысяч - для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч - на каждого члена семьи за потерю имущества, единовременная выплата каждому пострадавшему - 10 тысяч, при частичной утрате имущества - 50 тысяч, пострадавшим в случае легкого вреда здоровью - по 200 тысяч.

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