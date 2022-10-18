https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/trinadtsat-chelovek-pogiblo-v-rezultate-krusheniya-samoleta-v-eyske-1042103784.html
Тринадцать человек погибло в результате крушения самолета в Ейске
Тринадцать человек погибло в результате крушения самолета в Ейске
Разбор завалов жилого дома в Ейске в Краснодарском крае, где 17 октября упал самолет Су-34, завершены. 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T08:50+0300
2022-10-18T08:50+0300
2022-10-18T08:50+0300
краснодарский край
происшествия
мчс рф
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Общее число погибших в Ейске составило 13 человек, в том числе трое детей, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным МЧС, за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы.Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, 400 тысяч - для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч - на каждого члена семьи за потерю имущества, единовременная выплата каждому пострадавшему - 10 тысяч, при частичной утрате имущества - 50 тысяч, пострадавшим в случае легкого вреда здоровью - по 200 тысяч.
краснодарский край
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
краснодарский край, происшествия, мчс рф
краснодарский край, происшествия, мчс рф
Тринадцать человек погибло в результате крушения самолета в Ейске
Разбор завалов жилого дома в Ейске в Краснодарском крае, где 17 октября упал самолет Су-34, завершены.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik.
Общее число погибших в Ейске составило 13 человек, в том числе трое детей, пишет РИА Новости
со ссылкой на МЧС России.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались.
На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
"Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали в результате ЧС", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы.
Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, 400 тысяч - для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч - на каждого члена семьи за потерю имущества, единовременная выплата каждому пострадавшему - 10 тысяч, при частичной утрате имущества - 50 тысяч, пострадавшим в случае легкого вреда здоровью - по 200 тысяч.