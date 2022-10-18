https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/vs-rossii-otrazili-popytku-kieva-prorvat-oboronu-v-khersonskoy-oblasti-1042109163.html

ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области

ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области

Вооруженные силы РФ во вторник нанесли новую серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины, поразив все назначенные... 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T13:40+0300

2022-10-18T13:40+0300

2022-10-18T14:21+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Российские военнослужащие отразили попытку украинских военных осуществить прорыв обороны в районе Брускинского в Херсонской области, уничтожено более 90 военнослужащих противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Отмечается, что атака противника была отражена, а огнем российской артиллерии подразделения украинских военных были рассеяны и отброшены на исходные рубежи."За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", – уточнили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники.

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