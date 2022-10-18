https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/vs-rossii-otrazili-popytku-kieva-prorvat-oboronu-v-khersonskoy-oblasti-1042109163.html
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области
Вооруженные силы РФ во вторник нанесли новую серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины, поразив все назначенные... 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T13:40+0300
2022-10-18T13:40+0300
2022-10-18T14:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039812788_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_86bd5ccea8286f83a5fac521d794557e.jpg
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Российские военнослужащие отразили попытку украинских военных осуществить прорыв обороны в районе Брускинского в Херсонской области, уничтожено более 90 военнослужащих противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Отмечается, что атака противника была отражена, а огнем российской артиллерии подразделения украинских военных были рассеяны и отброшены на исходные рубежи."За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", – уточнили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039812788_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_9930f509f4773e5a8cd165bdadbc81e1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области
13:40 18.10.2022 (обновлено: 14:21 18.10.2022)
Вооруженные силы РФ во вторник нанесли новую серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины, поразив все назначенные цели.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Российские военнослужащие отразили попытку украинских военных осуществить прорыв обороны в районе Брускинского в Херсонской области, уничтожено более 90 военнослужащих противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области", – говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что атака противника была отражена, а огнем российской артиллерии подразделения украинских военных были рассеяны и отброшены на исходные рубежи.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", – уточнили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники.