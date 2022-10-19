https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/bagateliya-rasskazal-kakim-byl-tursezon-na-auadkhare--1042125943.html

Багателия рассказал, каким был турсезон на Ауадхаре

Багателия рассказал, каким был турсезон на Ауадхаре

Заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Этлан Багателия в эфире радио Sputnik рассказал о том, каким был летний... 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T12:30+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Багателия о турсезоне на Ауадхаре: успешный Багателия о турсезоне на Ауадхаре: успешный

Курортный сезон в этом году был успешным и благополучным в пансионате "Ауадхара", считает Этлан Багателия."Сезон, можно сказать, состоялся. Оцениваем мы его положительно. Начало сезона было, конечно же, немного удручающим в связи с погодными условиями, но последующий период лета показал себя очень хорошо. Мы приняли большое количество отдыхающих среди местного населения и туристов из России. Сезон прошел успешно и благополучно для нашего пансионата в целом", – рассказал Багателия.По его словам, объект по-прежнему востребован, но из-за похолоданий пансионат пришлось закрыть для приема гостей с 15 октября. Сотрудники уже приступили к работам по консервации объекта на зимний период.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле выше.Пансионат "Ауадхара" расположен в горах Абхазии на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

ауадхара

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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), ауадхара, отдых в горах, туризм, подкасты, аудио