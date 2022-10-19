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Дбар о смерти Виктора Маландзия: колоссальная и невосполнимая потеря для науки Абхазии

Дбар о смерти Виктора Маландзия: колоссальная и невосполнимая потеря для науки Абхазии

О том, каким специалистом и человеком был первый проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия, в эфире... 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T17:17+0300

2022-10-19T17:17+0300

2022-10-19T17:17+0300

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Дбар о смерти Виктора Маландзия: колоссальная и невосполнимая потеря для науки Абхазии Дбар о смерти Виктора Маландзия: колоссальная и невосполнимая потеря для науки Абхазии

После продолжительной болезни скончался Виктор Маландзия – первый проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук, член-корреспондент Международной Академии наук экологической безопасности человека и животных, член-корреспондент Российской Академии космонавтики имени Циолковского, член Мензбировского орнитологического общества РАН, член Союза охраны птиц России. В Абхазском государственном университете Виктор Ильич работал с 1989 года. Роль и значимость ученого Виктора Маландзия выходит далеко за пределы Абхазии, он был образцовым другом и семьянином, сказал в эфире радио Sputnik его друг, директор Института экологии Абхазии Роман Дбар. "Он был одним из лучших специалистов, ученых, знатоков птиц не только Кавказа, но и всей Европы. Для нашего научного сообщества это гигантская, колоссальная потеря, которую мы в ближайшей перспективе заполнить не сможем. Останется просто зияющая пустота, потому что такого класса ученые рождаются очень редко. Если сегодня мы с уверенностью можем говорить об орнитофауне ( фауне птиц), то это исключительно благодаря тому вкладу, который сделал Виктор Ильич. Его ценили за особое тонкое знание, и, когда одна из крупнейших коллекций птиц на Северном Кавказе нуждалась в ревизии, определении и систематизации, его пригласили в Нальчик. В Институте экологии горных территорий он провел полную ревизию большой коллекции, которая собиралась на протяжении десятилетий известным академиком Асланбием Темботовым. Виктор Ильич был прекрасный семьянин, я часто приводил в пример его семью – настоящая абхазская интеллигентная семья. Глядя на его скромность, отношение к друзьям, близким, к студентам, к своим коллегам, можно было сказать, что это были образцовые отношения с окружающим миром, обществом", – сказал Дбар. Полная версия беседы в аудиофайле.

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